日本政府自11月8日起開放商務與留學生簽證入境，且商務客只要完整接種過2劑疫苗就可縮短隔離期，從原本的14天減少成3天，但一名眼尖網友發現，日本列出承認的國家／地區名單中卻找不到台灣，讓他忍不住驚呼「這是怎麼回事？這樣是不承認台灣的接種證明嗎？」引發網友熱議，不少人淚喊台日友好都是假的，也有人推測關鍵應該是「台灣沒有對等開放」。

一名網友今在PTT上發文表示，日本11月8日公布開放商務與留學生簽證說明事項的網頁，其中日本政府所承認的國家與地區，完整打完2劑AZ、BNT和莫德納疫苗的旅客，可將14天的隔離期縮短成3天，但台灣卻沒被列入名單。這樣的意思是不承認台灣的接種證明嗎？不管是打了BNT還是高端都一樣，通通都要隔離14天？

貼文引發網友熱議，不少人哭說所謂的台日友好都是假的嗎？「台日友好啦！哪次不友好」、「日本不信任台灣」、「慟！所謂的台日友好竟然只是一廂情願」、「哭啊！說好的台日友好呢？欺騙我們的感情」。

不過，也有網友指出，開放本就是雙向的，台灣沒有放寬，憑什麼要求對方放寬？「除非台灣放寬隔離政策，否則憑什麼要求日本」、「全世界完整接種的人，到台灣都要隔離2周，你覺得呢？」、「台灣沒有對等開放啊！」、「就等看雙方談好後，如果日本人商務來台只關3天，看看春節返鄉的人會不會抓狂」。

根據《日本經濟新聞》11月5日的報導，日本政府宣布疫情趨緩，將從11月8日起放寬入境政策，允許留學生入境；另外，已經完成接種疫苗的短期商務客隔離期可縮短為3天。不過，外國觀光客想去日本則得再緩緩，因為目前日本還沒開放這類人入境。