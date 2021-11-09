還記得「108課綱」嗎？當年那批高中生，即將於明年升上大學，擁有近800位學生的「全台唯一地政系」政治大學地政學系，將三箭齊發，積極爭取最適性學生。

第一箭：教授親至高中開微學分課程、錄招生影片、辦招生說明會。政大地政系主動出擊，把地政系介紹給大家，現場回答高中生們最迷惘的問題，充當「解憂雜貨店」。

第二箭：系所博覽會壯聲勢、網路直播互動搶觸及率。「包種茶節」是政大招生宣傳盛事，為了擴大效果，以FB、IG、YouTube及Google Meet等社群平台為基礎，透過懶人包及圖卡發送地政學系基本介紹。

第三箭：資深校友強勢回歸助陣。自去年起，地政系陸續邀請包括摩斯漢堡董事長林建元、台中市長盧秀燕、國泰金控副董事長陳祖培、文化大學環境設計學院院長楊松齡、考試院前副院長吳容明等人，直接讓在校生和高中生錨定未來唸完地政系後的出路。