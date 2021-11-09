花蓮菸葉廠荒廢迄今，花蓮縣政府預計活化成運動休閒園區，已向花東地區永續發展基金爭取第一期經費6700萬元，待相關程序辦理完畢後，將鋪設草皮、PU步道和槌球場，盼在明年下半年開放。（羅亦晽攝）

花蓮菸葉廠2000年裁撤後，因無維護、管理，荒廢迄今，雜草叢生、建物破爛不堪，地方人士嘆為可惜。花蓮縣政府預計活化成運動休閒園區，並保留完善的歷史建物，作為遊客中心、文化和客家相關歷史保存展館，日前已向花東地區永續發展基金爭取第一期經費6700萬元，待相關程序辦理完畢後，將鋪設草皮、PU步道和槌球場，盼在明年下半年開放，見證菸葉廠的華麗轉身。

花蓮菸葉廠位於吉安鄉宜昌平交道旁，建於1953年，原為台灣菸酒公賣局所有，4公頃廠區有倉庫、工作場、辦公廳舍、公務房舍等，2000年與屏東菸廠合併，廠務及生產作業移往屏東，花蓮菸業史畫下句點，建物荒廢閒置，且其中3棟以珍貴檜木搭建的大型廠房，梁柱遭宵小分次鋸斷、竊走，屋頂結構因長年風吹日曬，現已殘破不堪，已成危樓。

地方人士認為，菸葉廠沒有維護、管理、活化、利用、保存文化資產，實為憾事，直到縣府去年提出運動休閒園區計畫，且近日獲花東基金核定第一期6700萬元經費，讓荒廢逾20年的舊菸葉廠看見一絲曙光。

縣府教育處體健課長徐蔚文表示，第一期計畫將在園區設置環狀PU跑道、多功能草坪、槌球場、庭園、城市客廳、陽光草皮、停車場及薄薄部落聚會所空間。由於園區內有多棟建物，扣除違建、危險建物等，將保留7棟歷史建物，其中1棟做為遊客服務中心，其他6棟則納入第二期計畫，由文化局與客家事務處等爭取經費，做文化和客家相關歷史保存的展館。

徐蔚文說，菸葉廠土地目前為國有財產署所有，已將都市計畫變更案送至內政部，審查通過就可廢除指定用途，向國產署申請無償撥用，再進行後續工程，盼能在明年下半年前完成第一期工程，開放民眾入內使用。

「一個城鎮因文化而偉大」縣議員黃馨說，花蓮菸葉廠擁有珍貴的歷史底蘊，希望縣府能保留廠區大煙囪，及廠內的原民、客家文化歷史，讓更多人認識吉安發展史；縣長徐榛蔚表示，將會列入第二期計畫，由文化局向文化部爭取相關經費修繕。