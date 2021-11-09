商品房預售制在過往20年內對大陸房地產市場發展起到重要作用，但去年以來福晟、華夏幸福等多家標杆房企出現債務危機，導致開發樓盤出現爛尾風險，也讓更多地方政府加強商品房預售款的監管。據澎湃新聞不完全統計，僅8月份以來，已有包括北京、天津、上海、重慶、成都等超過10個城陸續發布相關檔，重點加強對新建商品房預售行為的監管。

以成都為例，成都市房地產市場平穩健康發展領導小組辦公室于3日就發佈了《關於進一步明確商品房預售款監管有關事項的通知》，各區（市）縣人民政府（管委會）可據風險防控需要，指定單位另設監管專戶，監督預售款收存、支取，可對每筆資金審核用途後，直接劃轉至施工、材料等收款單位銀行帳戶。

大陸業內人士認為，近來房企債務問題增大，出現暴雷等情況。通過落實封閉管理的模式，能讓預售資金對接經營困難的專案，更好確保工程項目的建設完成。成都政策透過讓政府直接劃轉監管預售款給施工單位等政策，也可有效規避房企經營困境。

所謂商品房預售資金，是指大陸開發商將正在建設中的商品房出售給購房人，購房人按照商品房買賣合約約定支付給開發商的購房款，包括定金、首付款、後續付款、按揭付款等。而預售資金監管實行全額、重點監管結合的方式，為預售項目達到竣工備案條件所需的工程建設費用。