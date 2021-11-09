美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）8日（周一）表示，她有信心半導體製造商和其他供應鏈業者將會在周一截止日以前向商務部交出資料。此外，她於在芝加哥經濟俱樂部（Economic Club of Chicago）演說時提到，美國六成晶片仰賴台灣，呼籲美國各方能採取行動，強化美國在半導體業的優勢。

雷蒙多在演說中指出，晶片與人們的生活息息相關，是整個數位經濟的動能，手機、電腦、汽車、醫療設備等都需要晶片。

但她也提到，「美國過去創造了半導體產業，20年前美國供應全世界將近40％的晶片，如今我們只生產全球12％的晶片。更令人驚訝的是，美國對先進晶片的產能是0％，這是經濟問題，也是安全問題。」

拜登政府擬投入520億美元的資金以提振美國國內晶片生產，另將投入50億美元推動供應鏈辦公室。

雷蒙多接受路透訪問時指出，她過去兩周與三星、台積電、SK等供應鏈業者執行長通話，這些執行長皆保證將提交豐富且完整的資料。