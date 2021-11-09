近日有不法人士假冒三竹資訊（8284）的名義發送詐騙簡訊，藉著報明牌為由誘惑民眾加入LINE群組，以誘騙民眾上當。三竹資訊表示，公司從未成立投顧工作室，若收到任何以「三竹」為名鼓吹加入LINE群組的投資簡訊，全部都是假的，呼籲民眾不要點進連結，避免受騙導致財務損失，目前已報案交由警方處理。

同時三竹資訊也點出投資詐騙最常用的5大手法，包括利用俊男美女的「投顧秘書」私訊line給投資人，或是連假日也積極給投資建議等。三竹資訊表示，這些詐騙手法其實換湯不換藥，民眾若遇到，千萬不要輕易放過，可於LINE群組內的設定功能按下檢舉鍵，也能單獨檢舉「投顧秘書」的id帳號，避免更多人受害。

三竹資訊表示，近日遭詐騙份子冒用公司名義發送詐騙簡訊，先以「報明牌」為由吸引民眾加入LINE群組，再由一位號稱從華爾街返台的「素人股神老師」，分析海內外股票、外匯、基金、期貨、虛擬貨幣等金融市場，發布看似專業但其實很容易取得的財務報表後，會有好幾位暗樁在群組齊聲喊「謝謝老師讓我賺了好幾波」、「感謝老師給我谷底翻身的機會」，讓不知情的民眾誤以為真能有發財的機會。

眼見大魚即將上鉤，接下來就會出現「投顧秘書」和民眾私訊接洽，誆此私人金融工作室已成立數年，佯稱擁有高素質專業金融團隊，帶領數千名會員在各大市場斬獲豐厚獲利，唬得天花亂墜，再推出限時優惠洗腦民眾付費升等VIP會員，兜售月卡會員、季卡會員、年卡會員、超級會員，價位介於新台幣8888元～158888元不等，假意稱將提供每日飆股、優質長線一對一分析輔導等服務，一旦民眾真的上當匯款加入會員後，「投顧秘書」便不讀不回，民眾這才驚覺是匯到詐騙集團的海外人頭帳戶，拿回自己的血汗錢機會渺茫，這時搥心肝已來不及。

為了避免投資人受騙上當，三竹資訊整理出快速辨別詐騙集團的五個方法，例如，「投顧秘書」LINE大頭照清一色都是俊男美女，其實是從網路盜取他人照片以博取好感與信賴。

此外，這類詐騙集團的成員多為中國人，對話內容雖已進化為使用繁體字，但偶爾會露餡出現簡體字和對岸慣用語，例如「賬戶」就與台灣人普遍用「帳戶」不同。

而除了文字對話之外，三不五時會傳聲音訊息關懷你、甚至唱歌取悅你，事實上那是使用「聲音合成器」以假亂真。另外，這些詐騙份子也相當「敬業」，晚上十點多還在回訊息給投資建議、連假日也不例外，「異常地積極與敬業」就是要為了騙投資人口袋裡的錢，騙到手就搞消失。

三竹資訊表示，如果要測試對方是否為對岸來的詐騙集團，可使用大絕招聊政治相關例如新疆、香港等敏感問題，這時「投顧秘書」通常會想辦法躲掉議題，或是直接消失一陣子。

三竹資訊表示，這些詐騙手法其實換湯不換藥，套路都差不多，民眾若遇到類似狀況，千萬不要輕易放過他們，可於LINE群組內的設定功能按下檢舉鍵，也能單獨檢舉「投顧秘書」的id帳號，當LINE接收大量通報便會封鎖對方的使用權限，如此一來便會有機會幫助到潛在受害者。

三竹資訊指出，公司一直與五大電信業者及165刑事警察保持密切聯繫，互相通報詐騙新梗、設下關鍵字限制阻擋詐騙，並不斷檢舉詐騙集團在LINE註冊的人頭賬號；然而詐騙集團機房通常都設立在海外，追查難度相當高，若要杜絕詐騙橫行，還是要回歸全民提高警覺心。

而對於遭到詐騙集團冒名一事，三竹資訊表示已於今年九月至中山分局長春派出所報案並受理完成，並嚴厲警告詐騙集團切勿以身試法。