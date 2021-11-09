主打都會玩樂即時預訂平台的新創FunNow不畏疫情，9日宣布獲得1500 萬美元（約新台幣4.2億元）B輪募資，此輪資金來自包含日本、韓國、馬來西亞與台灣的投資人，由馬來西亞 Perfect Hexagon Commodity and Investment Bank 與韓國創投 Ascendo Ventures 共同領投，新加入的投資人包括網家（8044）、 KKday 及緯創資通。

此外，FunNow本輪募資中，既有投資人如中華開發資本、達盈管顧、宏準管顧、三普旅遊集團、日本 NEC Capital Solutions Limited 與 Venture Labo Investment Co. Ltd. 合資的 CSV Venture Fund 均加碼跟投。

FunNow 共同創辦人暨執行長陳庭寬表示，此次股東陣容強壯，不只是資金的挹注，還代表更多的資源與國際連結，FunNow 將能透過資本市場更快速取得東南亞服務預訂平台的領先地位。

值得注意的是，過往 FunNow 募資多為財務投資人，而在此次募資中加入了 PChome、KKday 與緯創三家企業投資人（CVC），陳庭寬期待，透過股權投資、深化雙方合作，用聯盟的方式來加速生態系的快速增長。

PChome網路家庭執行長暨總經理蔡凱文說，此次投資是看好 FunNow 在 OMO 上的表現，不論是為服務業數位轉型，或是洞悉消費者習慣轉變的技術應用，FunNow是這塊領域的翹楚及先行者。主打目的地旅遊的KKday，因後疫情時代旅遊與本地生活服務間的界線將更為模糊，雙方將提供消費者更全方面、更方便的預訂體驗，KKday 執行長陳明明也表示， 看好FunNow在都會玩樂領域的成果與未來的成長性，也將經驗協助團隊加速國際化的腳步。

2020年起新冠狀病毒肆虐全球，至今對生活服務電商仍是很大的衝擊，尤其在東南亞疫情依然嚴峻的期間，要完成募資並不容易。這也顯示，FunNow團隊在面對疫情能有效控管成本及擁有扭轉劣勢的能力，例如台灣市場今年5月進入三級警戒，歷經三個月疫情相對不穩定的階段，至 8月時FunNow月營收已經恢復疫情前的八成。

FunNow共同創辦人暨全球策略長張家甄表示，在疫苗普及的基礎上，預料疫情將逐漸控制，而國內消費振興將會是各個國家的首要目標。在疫情期間，FunNow營業數據也顯示，在地生活服務的線上預訂習慣及店家數位化需求正在加速普及，而這正是FunNow最擅長的戰場。

各國的邊境開放還需要一段時間，但國內消費的反彈可以期待。FunNow預計台灣、香港與馬來西亞，第四季營收將創歷史新高。B 輪資金挹注後，將有助於擴大行銷量能，提高品牌知名度與市占率。