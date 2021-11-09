43歲越南籍移工黎青春疑因語言隔閡，與李姓前雇主曾發生爭執，2人今年1月在內埔鄉一處食堂狹路相逢、起了口角，黎男酒後隨手拿起店家刀子往李男背後猛刺，傷者送醫不治，屏東地院9日依殺人罪判處15年有期徒刑、可上訴。

檢警調查發現，61歲李男經營鐵工廠，黎姓移工曾經受雇工廠，但疑因管理問題加上語言隔閡，讓他對雇主始終不滿，連離職後還忿忿不平；不料黎男當晚到越南食堂用餐撇見李男同時在場，2人又因食堂內孩童管教問題發生衝突。

黎姓移工一氣之下，隨即從廚房拿出一把長約23.5公分尖刀，朝對方背後刺去，深度約15公分，傷口深及肺部、當場鮮血直流，黎被此景嚇到立刻往店內後方逃逸；警方獲報不敢大意，調派線上快打部隊警力15人前往處理，為免衝突擴大，亦同時派員前往協助戒護傷患。

員警控制後隨即清查現場，並發現店後方廁所內有人躲藏，確認黎男身分無誤後當場逮捕，並於旁邊水槽內起出做案用刀子一把，另李男背後遭刺一刀，送醫緊急搶救後於凌晨宣告不治。

法官認為，2人即使有衝突，但無深仇大恨，竟鑄下大錯，案發後又逃離現場，始終否認有殺人故意，不過仍與長期預謀或無差別殺人有別，且考量他為漂流異鄉人士，語言不通，若執行時間越長，越不利將來更生復歸社會，因此量處15年徒刑，執行完畢將驅逐出境。

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