鋼廠今年以來受惠鋼市熱絡，前三季營運均大幅成長並創佳績，裁剪及鋼構廠春源(2010)前三季每股賺1.49元，年增2.5倍；鋼管大廠美亞(2020)前三季獲利亦翻倍，每股淨利3.12元；不鏽鋼通路新鋼(2032)前三季基本每股盈餘同步翻倍成長至1.29元。

鋼廠陸續公布財報，受惠鋼價上漲，毛利率明顯上揚，前三季獲利增幅更甚於營收成長之表現。

春源前三季營收191.77億元，年增約40.1%；毛利率9.84%；營業淨利11.35億元；受惠產品量價齊揚，歸屬於母公司業主淨利9.64億元，年增257.71%；基本每股盈餘1.49元。春源第三季每股淨利0.51元。

美亞前三季營收49.02億元，年增約29.9%；毛利率14.3%；營業淨利4.64億元；加上業外挹注，歸屬於母公司業主淨利6.94億元，年增1.35倍，基本每股盈餘3.12元。第三季每股淨利為0.87元。

新鋼前三季營收26.03億元，年增9.3%；毛利率10.93%；營業淨利1.97億元；合併淨利約1.68億元，年增1.74倍，基本每股盈餘1.29元。第三季每股淨利為0.44元。