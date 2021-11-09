大陸人行8日宣佈創設推出碳減排支持工具的新結構性貨幣政策工具，向金融機構提供資金採取「先貸後借」的直達機制。據《中國基金報》引述東吳證券首席經濟學家任澤平在微博表示，人行推出的碳減排支持工具，相當於定向降息再貸款支持綠色經濟、新能源。截止2021年第3季的大陸綠色貸款累計餘額14.78兆元（人民幣，下同），而人行碳減排支持工具可能釋放1兆元級別的貨幣量。

人行方面表示，將讓金融機構在自主決策、自擔風險的前提下，可向碳減排重點領域內的各類企業一視同仁提供碳減排貸款，透過穩步有序、精準直達方式，支持清潔能源、節能環保、碳減排技術等重點領域的發展，並撬動更多社會資金促進碳減排。

據了解，人行碳減排支持工具向金融機構提供資金采「先貸後借」，貸款利率應與同期限檔次貸款市場報價利率（LPR）大致持平。金融機構向重點領域發放碳減排貸款後，可向人行申請資金支持。人行則按貸款本金的60％向金融機構提供資金支援，利率為1.75％，期限1年，可展期2次。金融機構需向人行提供合格質押品。