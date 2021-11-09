廖姓婦人以在浴室跌倒傷到腰椎等理由，5年來向多家保險公司申請2300萬元保險金，去年以傷勢惡化，癱瘓在床等理由，再向國泰、南山2家保險公司申請失能補助560萬元，其中國泰支付60萬元、另南山公懷疑廖詐保500萬元提告，警方蒐證發現，廖婦能自己抬腳跨進計程車，涉嫌詐保，台北地檢署9日依詐欺罪起訴廖婦。

檢警調查，50歲廖婦購買許多意外、醫療、失能補助等保險商品，自2016年起不斷以在浴室跌倒，須住院治療、復健等理由，申請理賠，廖婦因提出住院、開刀證明，保險公司陸續撥付2300萬元的理賠金給廖婦。

廖婦除將部分理賠金支付住院費用外，另購買儲蓄險，去年廖婦以她傷勢惡化，無法自行行走、站立等，幾乎下半身癱瘓、尿失禁，須長期臥病在床，向國泰、南山2公司分別申請失能理賠金60萬元、500萬元。

國泰如數理賠廖婦60萬元，但南山公司起疑，派人觀察，懷疑廖婦可自由行動涉詐欺，拒絕理賠，並提出告訴，檢警多次通知廖婦說明，廖婦稱病不到案，並陳情監察院、金管會，反控南山拒賠。

檢警今年8月間赴廖家蒐證，發現廖婦坐在家中，請她向檢警到案說明時，她不斷抱怨自己癱瘓，警方發現廖婦使用助行器行走時，不像下肢無力，甚至可以自己抬腳坐進計程車。

檢方發現，廖女過去是向診所醫師申請失能理賠的診斷證明，醫師是根據她自述舊疾紀錄以及病況製作證明，廖婦並無失能狀況，調查後認為廖婦涉嫌詐欺既遂，詐欺未遂等罪，依法提起公訴。