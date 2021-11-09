雙11除要記得上網購物搶優惠，也別忘了自己的健康。由男性學醫學會訂定的「1111夠硬日」邁入第3年，呼籲男性注意勃起硬度不足問題，根據統計，4成40歲以上台男有勃起障礙，名醫呼籲男性遇到問題千萬別害羞，一定要求助醫師，勿上網購買來路不明的藥物或偏方，以免「賠了硬度又折兵」。

台灣男性學醫學會秘書長、部立雙和醫院泌尿科主任吳佳璋透露，曾遇到一名病患為追求硬度，聽信網路偏方，自購蠟油注射到陰莖內，雖然成功讓小弟弟站起來，但最後卻發生紅腫、潰爛，就醫時已必須切除，成為一輩子的遺憾。

社團法人台灣打擊不法藥物行動聯盟理事長李建立表示，偽藥市場上以壯陽藥為最大宗，調查曾發現有4成男性是從網路購得，而偽藥網站設計往往都會以假亂真，模仿藥廠官網版型放上Logo，光是過去10年內就查獲超過7600件販賣偽藥的案例。

台灣男性學醫學會常務理事、輔大醫院泌尿科主任戴槐青指出，近年來40歲以下勃起功能障礙患者有明顯成長趨勢，佔整體求診患者約3成左右，改善生活習慣並配合第一線口服藥物治療，約7到8成的男性可改善勃起硬度不足。

台灣男性學醫學會理事長、林口長庚泌尿科醫師陳煜提醒，服用網購藥物，可能出現持續勃起數天不退的狀況，曾有案例因此讓陰莖海綿體險些壞死，建議民眾遇到問題還是要依醫師、藥師指示用藥，若有任何不適，務必盡速就醫。