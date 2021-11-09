振興五倍券自開放領用以來，民眾參與相當踴躍，截至9日已經逾2100萬人綁定數位或領取紙本券，占符合領券資格人數約89％，9日經濟部舉辦數位綁定加碼抽獎活動，數位綁定好康不斷，共抽出Gogoro Eeyo及飯店住宿券等23項獎品。

經濟部指出，為鼓勵數位綁定，10月29日前綁定數位券的民眾，除可獲得500元好食券外，經濟部為感謝民眾選擇綁定數位，於今日舉辦「五倍券數位綁定加碼抽獎活動記者會」，共有414.84萬人獲得好食券且符合抽獎資格，活動中公開抽出每台價值近12萬元的Gogoro Eeyo 1 極輕量智慧電動單車3台、台南長榮桂冠飯店與台糖江南渡假村住宿券各5張，以及漢翔翔園住宿券10張等幸運兒。

經濟部長王美花表示，感謝各界對振興五倍券的支持，也特別感謝睿能創意公司、台糖公司以及漢翔公司提供抽獎獎品。振興五倍券自9月22日起陸續開放數位工具綁定及紙本預訂，並於10月8日開始使用，截至11月9日上午9時，已超過2100萬人完成數位綁定及領取紙本券，民眾反應十分熱烈。數位綁定部分，個人綁定309.43萬人、共同綁定107.79萬人，合計綁定人數達417.22萬人，已大幅超過去年綁定數位三倍券人數181.19萬人。