2021年時報金犢奬於11月4日至11月7日在成都世紀城國際展覽中心展出三十年的優秀得獎作品，本活動由旺旺中時媒體集團、成都傳媒集團主辦，時報金犢奬執委會、成都新東方展覽有限公司承辦。除金犢獎得獎作品外，特別邀請來自台灣設計相關的學生、老師、業界設計師的精彩作品，一同跨界參展，呈現台灣文創的風貎。

醒吾科大商設系文創商品作品展示區 /指導老師胡毓賢(圖/時報金犢奬提供)

本次應邀參展作品逹二百餘件，邀請到醍吾科技大學商設系、時尚系師生作品參與展出。本次參展作品多元，包含了在各項創意設計奬項得奬作品，如展出包裝設計是來自趙梓儀同學創作的「namcho巧克力包裝設計」，得過商業設計新星獎第一名，其它還有戴嘉賢同學、張育碩、駱亭瑄、張芷映、李文寧、囗囗．包裝設計研究室等等的創意包裝，可謂一次看到各色不同產品在包材上的小巧思。 另有文創小商品區，展出作品有: 幾何木光、聚落-薰香爐、頁言-便條紙盒、印象-藍牙喇叭、神木、古城等等，展現同學小巧、精緻的設計工藝。

趙梓儀同學創作的「namcho巧克力包裝設計」/ 指導老師胡毓賢(圖/時報金犢奬提供)

聚落-薰香爐/作者簡美鈴、頁言-便條紙盒/作者醒木工坊。指導老師林永雲(圖/時報金犢奬提供)

另來自時尚系的精彩服裝設計，展出作品有「靠北厭世代」作者劉佳昀同學表示，”想要做的前人們都做過了"，以另一思維給每天來點負能量，「想好好有個畢展給我肺炎，以是在哈囉?」 為主題創作主題。另有吳筱筠的「金彩」，以生活在魚缸裡的金魚，而魚缸就是金魚的保護區，嚮往著自由卻無法離開，期待在舒適的環境下，能活出自己的樣子。另有以環保為理念想法創作的「日·秧·織」，同學蘇映霖以近年來的環境汙染，自然生態從純淨至汙染毀滅，有人為災害或是天災的不斷以編織的方式呈現汙染的元素，而太陽代表是我們心中的希望，盼望著能夠繼續生存。其它參與展出的有林文秀的「Kaxinawá」、郭嘉辛的「RUFFLES」、楊明淳的「尋我」等作品，讓現場展出蓬勃生輝、精彩吸睛。

服裝作品/靠北厭世代、創作者/劉佳昀、指導老師/高育伯、李亮槿(圖/時報金犢奬提供)