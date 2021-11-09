台中市水湳經貿園區舉辦花博開幕式場地活動結束後，留下一大片光禿禿的水泥地閒置未利用。市議員建議先打造成運動場地提供附近民眾或年輕朋友就近運動；市議員張廖乃綸9日質詢說，打造台中運動城市動作要快。運動局長李昱叡說，目前正進行規劃設計上網招標。

張廖乃綸說，她去年11月在市議會質詢時就曾具體建議，希望市府能將前市長任內，在水湳經貿園區舉辦花博開幕式，活動結束留下一大片光禿禿的水泥地，土地閒置相當可惜，這塊空地先打造成運動場地，1年過去了，市府辦理的進度到那裡？打造台中運動城市動作要快。

李昱叡表示，預算的部分已經完成籌編，並請盧秀燕市長核定，目前正進行規劃設計上網招標，完成規畫設計後希望明年初可以發包，粗估工期約需4到5個月盡量趕在暑假前完工。目前初步規畫將設置10面籃球場，也可以整合排球場使用，希望這個水湳陽光球場能以籃球和排球為主。

張廖乃綸、陳政顯說，文小91福和段目前正闢建8人制足球場，教育部體育署補助1500萬，市府運動局自籌1000萬聯手促成這項建設，後續還要在旁邊闢建一處11人制足球場，運動局應該積極向中央爭取經費補助，足球場的配套設施，包括廁所、看台、器材室、休息室及照明設備等都要同步建設。

李昱叡強調，文小91標準8人足球場的工程，預計明年3月可以完工，配套設施也同步規畫，並會視未來使用率和使用量評估是否增設，運動局也會維護在地學校及選手的使用權益。