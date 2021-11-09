一名高姓男子結識一名國二少女，聊天過程中得知少女平時有偷偷吸食笑氣習慣，竟然以「提供笑氣」為誘餌，約少女到新竹縣一家汽車旅館內開毒趴，兩人在笑氣助興下興致高昂，男方在獲得少女允許下，兩人玩起成人遊戲發生性行為，少女事後還向友人炫耀，事情曝光後，高男遭到警方逮捕送辦。法官審理後認定，高男雖有殘害身心健全與人格發展之舉，但並未使出暴力脅迫手段，且少女更無意追究責任，依妨害性自主判處有期徒刑2月。

根據判決書記載，高姓男子明知少女為14歲以上未滿16歲之未成年人，且意外得知少女A女喜歡吸食笑氣，因此以吸食笑氣當誘餌，於民國108年12月下旬某日，邀少女一同前往新竹縣某「汽車旅館」內，與A女一同吸食笑氣後，雙方發生性行為。

少女事後將過程告訴一位好友，經好友告知又轉告學校師長後，全案才因此曝光，經過通報後，警方循線將高男逮捕送辦。

法官審理後，審酌男方與剛滿14歲之A女發生性行為，妨礙A女之身心健全、人格發展，本當從重量刑。

但法官念及男子坦承犯行，且年紀尚輕，衝動控制力較為薄弱，希望經此案後能知所警惕，且南方並未施以暴力脅迫，犯罪手段平和，未造成A女有其他身體或財產法益之損害，且A女於警方製作筆錄、偵查時即已表明不對男方提告，也無意求償，依妨害性自主判處有期徒刑2月。

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