在2019年「滴滴外賣」業務失利後，滴滴正捲土重來再次進入美團核心地帶、挑戰外賣市場。據大陸Tech星球引述多個消息來源得知，滴滴從2020年開始測試的餐飲服務專案「滿足蓋飯」浮出水面，目前在天津測試並更名為「嗷嗷吃飯」。知情人士透露，滴滴計畫希望將大陸國內的這項業務模式用於海外的外賣服務。

目前「嗷嗷吃飯」的點餐流程主要在微信上進行。使用者需先關注同名公眾號，然後選擇頁面底部的「下單」，進入同名小程式，再點擊「現在點餐」來選擇商品進入結算介面，再選擇店內用餐或打包帶走。

據了解，目前「嗷嗷吃飯」的合作商達30多家，成立7個品牌獨立營運來滿足不同口味用戶的菜品需求。值得注意的是，「嗷嗷吃飯」與之前的滴滴外賣與現在市場大部分外賣平台做出區隔，目前0元配送也是平台的主打特點，配送時間在30至45分鐘左右，屬於短途配送。

除了C端的平台建設外，嗷嗷吃飯在B端同樣自研兩款App，分別是「嗷嗷吃飯商家」與「嗷嗷先鋒」。

觀察整體市場，受2020年疫情影響，大陸外賣市場規模增長到6646.2億元（人民幣，下同）年增率達15％。截至2020年底，全大陸外賣總體訂單量將達到171.2億單、年增率7.5％，外賣使用者規模已接近5億人。