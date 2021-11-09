據「Defense News」8日報導，印度軍方近日不僅擴大部署於中印邊境的部隊規模達5萬人，還延長部署時間達整個冬季，其目的在於搶奪更有利的態勢，以妥善地處理兩國邊界爭議；然而，考量到光用車輛運送補給物資就得花7500萬美元，加上營舍興建、各種無人機與衛星偵察設備的費用，快速且持續膨脹的作戰成本恐成德里最大挑戰。

印度高層證實，印度陸軍正準備在沿著拉達克（Ladakh）東部的實際控制線(Line of Actual Control LAC)，大量部署人員、武器與支援裝備，以對抗存在於當地的共軍。

官員補充，這樣的代價雖然驚人；但印度軍隊的裝備精良，絕對可沿著LAC進行長途行軍，進而因應大陸軍隊的威脅。報導指出，印度與中國大陸的邊界長達2520英里。LAC並沒有標記在實體地面上，雙方地圖亦未記載。

在10月份的一次公開活動中，印度陸軍司令納拉瓦內（Manoj Mukund Naravane）直指大陸「在拉達克東部區域的軍事集結，以及為維持大規模部署而開發新基礎設施，再再讓人感到憂慮」。他強調，如果北京持續維持部署，印度軍隊也會維持在區域的駐紮。

報導指出，目前印度陸軍共部署5萬名官兵，以及火砲、主戰車、天空防空飛彈系統、地對空快速反應飛彈系統、SA-18防空飛彈、皮納卡多管火箭發射器與步兵戰鬥與高機動載具。

※軍方最關心：如何克服極端氣候

然而，維持快速且持續膨脹的部隊作戰成本，恐怕成為印度陸軍最大挑戰。陸軍官員向「Defense News」證實，印度已為邊境沿線的印軍部隊擬定計畫，將提供武器維修與裝備支援。但如何克服極端寒冷氣候，仍然是軍方最關心的。官員也坦承，自10月起至2022年3月，陸軍在每名士兵身上花費將達15000美元(約新台幣42.07萬元)。

軍事後勤專家，也是退役少將的辛赫 (Amrit Pal Singh)表示，一切跡象顯示印度陸軍正籌備冬季補給，包括口糧、相關工程、醫療用品、武器、彈藥、設備、服裝與適合當地氣候的車輛。

每名士兵所需的儲備品大概就80件，包括煤油、柴油與汽油，如此才能滿足部隊取暖與車輛燃料使用；這意味著整個邊境部隊要度過寒冬，至少需要50萬噸的補給。(圖/美聯社)

※光用卡車載送就得花7500萬美元

他強調，每名士兵所需的儲備品大概就80件，包括煤油、柴油與汽油，如此才能滿足部隊取暖與車輛燃料使用；這意味著整個邊境部隊要度過寒冬，至少需要50萬噸的補給。

辛赫估計，透過卡車運送10噸物資的成本約1500美元，而1架載有50噸貨物的C-17飛機飛行1小時的成本約34500美元；意味著光用車輛運送補給，就需花上7500萬美元。

更何況，印度陸軍已砸下1億美元(約新台幣28.04億元)興建數百個營地，配備充足的水、電、暖器與其他必須設備。部分營地位於拉達克東部地區的邊境附近。

雖然如此，官員還是坦言這樣仍有所不足，還需要建造更多的哨所、掩體、彈藥庫、武器庫與車輛儲存設施，以強化區域基礎建設。

國防官員證實，7年前國境公路組織計畫在與中國大陸接壤的邊境，建設60多條戰略邊境公路，如今已有35條投入使用。

此外，印度官員也證實，陸軍正引進監控與戰術無人機、長程偵察觀測系統、戰場監控雷達、新型軍事與低軌道觀察衛星，目的在於提升印度陸軍的情報蒐集、監視與偵察能力，進而掌握共軍的一舉一動。

但官員坦承，這意味著「印度在未來1到2年內將花費5億美元才能強化前述能力」。種種費用結算下來，如何籌措這大筆費用恐成印度軍方最頭痛的問題。