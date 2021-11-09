雲林縣議會目前舉行定期會總質詢，國民黨團、誠信黨團、民意黨團議員連日針對農業政策不合理之處提出質詢，縣長張麗善今（9日）舉行記者會說明，副議長蘇俊豪、縣議員黃文祥、林岳璋、蔡東富、顏忠義、賴淑娞、廖偉晴、王秋足、王又民、蔡明水、黃美蘭、許留賓、王鈺齊、吳蕙蘭、鍾明馨、黃凱均出席。（周麗蘭攝）

近來有農民反應今年參加碾米廠的生產履歷集團認證，因有成員未通過驗證導致全體連坐處分，繳交公糧只能「2年4期選3期」，也不能申請農機補助，老農欲哭無淚。雲林縣府農業處表示，農委會應保障通過產銷履歷者的權利，對未通過者與以輔導。

雲林縣議員蔡東富指出，老農向他陳情因參加生產履歷集體驗證，其他農民驗證未過，繳交公糧只能「4選3」，失去每期繳交的權益，他為了通過履歷認證東跑西跑，卻因幾個成員未過，所有成員被連坐處分不合理。

雲林縣府農業處指出，過去一個月5度行文農糧署，建請產銷履歷集團驗證種稻者，得不受基期年農地稻作四選三限制；請求提供未通過驗證團體名單及個別成員資料，以加強輔導，但迄今無下文。

雲林縣長張麗善表示，雲林縣是產稻大縣，二期稻作收成較一期稻作不穩定、價格也較差，若稻農被取消每期繳交公糧的資格損失很大，農民對電腦作業不熟悉選擇集團驗證，整體捆綁的連作法非常不公平。

張麗善說，除產銷履歷集團驗證有問題外，「對地綠色環境給付計畫」對雲林農民也有不合理之處，今年8月上旬豪雨災損造成農作物復耕、播種延遲，洋蔥種苗供應不及，洋蔥農無法在7月15日至11月15日期前完成種植，因而無法領取獎勵金。

副議長蘇俊豪說，洋蔥種苗短缺是天災衍生的問題，要農民獨力承擔災損並不公平，且種苗11月底就可供應，盼能專案同意延後1個月勘查，但雲林縣府上月發文請示農糧署是否能延後洋蔥種植及勘查，農糧署回復仍須按時間辦理，希望中央政府苦民所苦，不分藍綠。

雲林縣議會目前舉行定期會總質詢，國民黨團、誠信黨團、民意黨團議員連日針對農業政策不合理之處提出質詢，縣長張麗善今（9日）舉行記者會說明，副議長蘇俊豪、縣議員黃文祥、林岳璋、蔡東富、顏忠義、賴淑娞、廖偉晴、王秋足、王又民、蔡明水、黃美蘭、許留賓、王鈺齊、吳蕙蘭、鍾明馨、黃凱均出席。