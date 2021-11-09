高雄失志郎騎車一路向北 台中暖警一舉動讓他回家

家住高雄市岡山區的26歲王姓男子，11月5日凌晨疑似因工作不順心情鬱悶而離家出走，因他曾在臉書上透露心情低落，讓高齡76歲的外公擔心到高雄市警局岡山分局報案協尋，王男經十個小時、200公里騎到台中，遇巡邏員警發現他騎車搖晃、滿臉疲憊上前關懷，赫然發現王男是通報的失蹤人口，員警請他享用一中街美食，也通知家人，讓年邁的外公放下心中大石。

育才派出所員警11月6日傍晚執行路檢勤務時，在北區進德北路與力行路口發現一名男子騎車搖晃，滿臉疲憊一付快虛脫的樣子，上前關心，發現他神情略顯緊張，且疑似患有語言障礙，無法回應員警詢問，方員耐心詢問身分資料，並以機車車號查詢，赫然發現王男竟是岡山分局緊急通報的失蹤人口，原來王男騎著機車一路從高雄北上台中，騎了快一整天都未曾進食，員警趕緊將他帶回派出所休息，並自掏腰包請他吃一中商圈的美食止飢。

王男的外公李先生接到警方來電，得知孫子現在人在台中，一聽到孫子平安無事的訊息不禁喜極而泣，但非常驚訝外孫竟從高雄騎著機車到台中，外公與母親連夜驅車北上將他帶回，他們連聲向員警道謝，一再說若不是員警認真執勤且積極協助，才不至於讓王男流連失所，否則以他的身心狀況獨自在人生地不熟的臺中後果不堪設想。

分局長陳家銘表示，家中若有身心障礙者，可向相關單位申請愛心手鍊或是製作留有姓名、電話的飾品隨身攜帶，以便不慎走失時能盡快得到幫助，迅速找回及聯繫家屬。