針對成大醫學系大二生進入開刀房，為病患進行縫合手術，台南市衛生局表示，衛生局11月4日已派員前往成大醫院了解，相關調查報告均已回傳中央，是否涉及違法，交由中央裁決認定。

衛生局長許以霖表示，目前調查報告已經交給中央，希望中央能盡快確認，是要從寬認定，這屬於醫療教學訓練的範疇，還是從嚴開罰。他說，大學附設醫院都會面臨相關的問題，不只是成大附設醫院單一問題，因此交由中央統一釋疑，是否涉及違反醫療法第57條規定。

台南市衛生局醫事科長彭麗玲指出，成大醫院讓大二生執行刀縫合，衛生局接獲訊息，已於4日派員調查釐清，調查發現該學生對胸腔外科感到興趣，主動積極參與醫療團隊的學習，當日是在主治醫師的監督指導學習，進行不到3公分的表皮縫合，非媒體報導「代刀手術」。

衛生局也呼籲，由於成大醫院是教學醫院，教學醫院執行教學計劃活動仍應注意病患權益，並依循相關臨床實習實施原則，規畫課程。若最後裁決認定涉違反醫療法第57條規定，也將請醫院意見陳述，若查證屬實，將依法裁處。