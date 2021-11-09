譁裕(3419)今(9)日舉行新廠落成典禮，該廠位於新竹縣湖口鄉鳳山工業區、斥資5億元，譁裕董事長鄒宓富指出，透過新廠的貢獻，明年譁裕台灣和大陸廠的產能可以朝向5:5發展。不僅如此，據悉，譁裕也積極跨足低軌衛星、蘋果相關商機，明年營運將比今年更好。

鄒宓富指出，預計在新廠正式啟動投入量產下，譁裕台灣和大陸廠的產能可以從目前的3比7，朝向均衡發展到明年的5:5，且看在車用雷達、日本企業專網天線、物聯網天線模組的三大產品線帶動下，預期明年營收可望成長，且隨著產品升級下，高端產品毛利率目標30%以上。

譁裕新廠位於新竹縣湖口鄉鳳山工業區，鄒宓富指出，廠內除了天線產能外，也佈建SMT設備及組裝線產能，是譁裕在台灣的製造中心。新廠目前產能利用率40~50%，未來在滿載下，產能將是目前的一倍。

據悉，譁裕也與合作夥伴跨入低軌衛星領域，預期明年送樣，不僅如此，也取得蘋果週邊產品的認證，通過後可生產對應到iPhone、iPad的周邊產品。

譁裕目前以被動天線為主，新廠落成後，以朝向天線模組化發展，法人則看好，譁裕明年營收可望介於20-25億元，較今年營收16~17億元成長。

譁裕公司新廠位於新竹縣湖口鄉鳳山工業區，佔地約3300平方米，為地下一層，地上六層建築，地上樓層面積約10800平方米。