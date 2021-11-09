新竹市美術館即日起至明年初推出年度壓軸大展《集體製造》，褲子也成展覽作品。（陳育賢攝）

新竹市美術館即日起至明年初推出年度壓軸大展《集體製造》，邀集5位當代藝術家以素描、照片、動畫等不同媒材，探討全球化風潮與工業時代，大量的製造物形塑了人類的日常生活，也反思科技發展後龐大數位資訊在無形中製造集體意識的現象。

文化局指出，此次5位當代藝術家以每天穿的褲子、吃的便當、使用的手機再次創作，有人描述母親過去在成衣廠工作，腿部變形染色的故事，也有人邀請台鐵便當作業員用海苔製作便當，把勞動變成藝術行動，回應「集體製造」的主題。

市長林智堅表示，新竹市是1座高科技城市，此次展覽呼應新竹面貌，5位藝術家包括杜珮詩、侯怡亭、郭奕臣、黃海欣、黃博志透過不同創作，呈現工業時代到現代科技，產業、從業人員的不同風貌，例如，當時的成衣製造，到如今半導體、液晶顯示等，藝術家透過不同手法，藉此讓大家反思工業、科技對生活的影響。

他今天也推薦2件首次展出的作品，其一是黃背心運動的《巴黎公園》，藝術家以插畫呈現民眾意見分歧，民眾抗議、休憩並存面貌；《一道黑色的彩虹》則是藝術家以損壞的液晶螢幕拍攝髮絲，呈現損壞螢幕也有再次使用的功能。

另，2樓另有日常生活集體勞動成果，《White Uniform》邀請台鐵便當廚房的作業員參考日治時期鐵路便當掛紙，用海苔剪下圖樣，試圖將作業員的日常勞動行為翻轉為藝術行動。

《藍色皮膚：老媽的故事》則是敘述原先在成衣廠工作的母親因台灣加入WTO、生產自動化加上紡織產業大規模移轉的職業變動與生命勞動歷程，而這段家族經歷也如實反映台灣近20年來在農業、經濟體制的改革與社會變遷歷程。

《集體製造》展期從即日起至明年1月2日，詳情可至「新竹市美術館」粉絲專頁：https：／／goo.gl／ZdtXtm查詢。