今（9）日高市議長曾麗燕與跨黨派議員共同舉辦記者會，宣布今年寒冬聯合送暖活動將於13日下午在議會前廣場舉行。（柯宗緯攝）

今（9）日高市議長曾麗燕與跨黨派議員共同舉辦記者會，宣布今年寒冬聯合送暖活動將於13日下午在議會前廣場舉行。（柯宗緯攝）

受到疫情衝擊，弱勢邊緣戶增加。高市議會連續11連舉辦寒冬送暖活動，累計達1萬6172戶。今（9）日高市議長曾麗燕與跨黨派議員共同舉辦記者會，宣布今年寒冬聯合送暖活動將於13日下午在議會前廣場舉行，今年送暖1823戶，創下歷年新高。

新冠肺炎疫情肆虐，經濟弱勢家庭受到嚴重影響。曾麗燕表示，今年邁進第11年的寒冬聯合送暖活動，將優先關懷受疫情影響的經濟弱勢家庭，議會今年特別加碼50萬元，擴大關懷對象，盼發揮拋磚引玉效果，鼓勵民眾一同關懷弱勢市民。

議會今年和高雄市社福慈善總會攜手各慈善團體及企業，結合愛心慈善力量，將照顧審核通過1823戶弱勢邊緣戶，比去年增加500戶，每戶發送2000元物資券及等值800元生活物資，期待將溫情傳遞到高雄每個角落。

曾麗燕提到，疫情期間許多經濟弱勢家庭工作及收入受到影響，家庭經濟陷入困境，在此艱困時刻，愈發需要社會關懷力量，大家攜手共度難關；她感謝83個企業及民間團體、850位志工及5個宮廟參與今年送暖活動。

寒冬聯合送暖活動將於13日下午在高市議會前廣場辦理，將引進創意市集與義煮團隊，提供愛心餐食、闔家闖關遊戲、義診、祈福等活動，讓弱勢家戶感受溫暖。

今日「議起攜手，愛心雄讚」記者會，包括議長曾麗燕與高市議員林義迪、陳麗珍、李雅慧、江瑞鴻、邱俊憲、曾俊傑、童燕珍、陳若翠、吳益政、李雅靜、鄭安秝、陳慧文、張漢忠、李順進、王義雄、陳明澤、李喬如等議員和高雄市社福慈善總會一同為活動造勢。