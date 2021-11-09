「BES藍調咖啡」～選用進口茶葉與咖啡結合，讓經典的義式咖啡多了的面貌，店內外的裝潢佈置風格，透著濃濃日本京都風。（馮惠宜攝）

去年首辦就獲得國際雙項大獎的「光織影舞—光影藝術展」，今年分別在「北香湖公園」及「KANO園區」雙主場各設置1座光影藝術裝置，結合視覺、聽覺、嗅覺等富富聲光效果，在夜間閃亮展開。（馮惠宜攝）

新悅花園酒店戶外有全台唯一飯店附屬的旋轉木馬，室內外更多電動遊戲室、蜂窩閱、極速寶貝賽車場及熊寶貝足球場等多項適合親子玩家的設施。（馮惠宜攝）

「義興醬園—義興嘉釀醬油」是傳承70年釀造醬油廠化身的觀光工廠，第三代負責人鄭棋維堅持古法釀造日曝，用大甕曬出滴滴甘的安心醬油。（馮惠宜攝）

「Mai Mian 麥麵」堅持無添加，嘗試把各種食材放入麵糰裡，蕎麥、紫地瓜、芝麻、南瓜、紅蘿蔔、火龍果、北蟲草、黑木耳，甚至是芒果，都可以變成麵條，開發出Q彈好吃的彩虹麵條，打破大眾對麵條的既定印象。（馮惠宜攝）

不讓台中購物節專美與前，距台中車程只有兩小時的嘉義市11月起至明年2月6日舉辦「2021嘉義市購物節」活動，祭出VOLVO V60汽車等總值達200萬元的抽獎禮；且針對外地遊客加碼「住宿就送600元嘉遊金」、持面額500元的振興券可兌換「嘉倍券1000元」等好康，要透過住宿與消費補貼號召全台民眾來嘉義住一晚、開心購物把汽車大獎開回家。

嘉義市購物節協同在地飯店旅宿業者，串聯夜市、量販店、觀光工廠、百貨公司等商家推出住宿送嘉遊金、嘉倍券等多項讓利補貼，期間也特別搭配推出咖啡、甜點主題周活動。另結合「光織影舞」、「台灣設計展」等大型活動，值得一提的是去年首度舉辦的「光織影舞」32天創下80萬人潮，今年因應疫情採低維度舉辦，分別安排於「北香湖公園」及「KANO園區」雙主場各設置1座光影藝術裝置，展期至2022年1月2日。

嘉義市購物節和台中購物節一樣採發票登錄，登錄平台為2021嘉義購物節LINE好友，消費1元有1點積分，積分最高者還可以獲得市值13萬的LV精品包，滿500分（即累計500元）即可獲一次抽獎機會，每人最多有20次抽獎機會，今年最大獎為VOLVO V60汽車一輛，另有新悅花園酒店30日雅致雙人房還有Gogoro等總值200萬元等多項好禮。

且為吸引全台民眾來去嘉義住一晚，嘉義市政府協同在地旅宿業者推出嘉遊金，購物節期間入住特約旅館專案房型，即可以於入住時領取600元嘉遊金，包含可現抵房價300元的住宿嘉遊金300元券一張，另有100元購物嘉遊金三張，可至購物節特約店家折抵消費。且非嘉義市民只要攜帶面額500元的振興券＋身分證就能至市府指定地點兌換「嘉倍券1000元」限量17000份，持嘉倍券等同現金可至特約店家現折消費。

而這次嘉購節的特約店家也相當多元，有獲旅遊平台票選全台最美飯店「新悅花園酒店」，以及適合親子旅遊的「嘉義大學昆蟲館」、有70年歷史的純釀造醬油廠「義興醬園」等，更有老宅改建賣韓式炸醬麵等韓食「青風」、BES coffee等數百家商家。