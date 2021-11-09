「台灣議會設置請願運動百年菁華展」9日立法院台北院區開展，立法院長游錫堃、台北市長柯文哲及民進黨立法院黨團總召柯建銘等一起剪綵。（劉宗龍攝）

立法院長游錫堃與台北市長柯文哲今天出席於立法院舉辦的「台灣議會設置請願運動百年精華展」，游錫堃致詞時表示，台灣民主是百年追求，民主不是天上掉下來。台北市長柯文哲則說，「台灣，永遠會是台灣人的台灣。」

台灣議會設置請願運動至今年屆滿百年，立法院議政博物館1月30日起於台中霧峰民主議政園區舉辦「台灣議會設置請願運動百年展」，於10月底結束展覽，為讓更多人了解這段歷史，移師到立法院展覽，展至今年12月底。

游錫堃致詞時表示，細數這段百年先賢們為台灣這塊土地犧牲奉獻的奮鬥歷程，以及台灣人民永不退卻、爭民權、求自治的過程。他說，台灣民主是百年追求，民主不是天上掉下來。

柯文哲則表示，目前台灣社會面臨著不同的挑戰，特別是中國在政治、經濟、軍事各方面還是步步進逼，所以如何維繫民主自由的台灣價值，鞏固台灣民主憲政體制，是必須迫切思考的問題。

柯文哲說，台灣議會設置請願運動屆滿百年，是台灣重要的精神遺產，也是代表台灣不懼外來者壓迫、勇敢追求民主自由的決心，這精神會傳承下去，讓自由的島國航向下一個百年，「台灣，永遠會是台灣人的台灣。」