八三夭今搶頭香登上台北小巨蛋，為「2021雙11 PChome來了」演唱會彩排。（陳俊吉攝）

八三夭今搶頭香登上台北小巨蛋，為「2021雙11 PChome來了」演唱會彩排。（陳俊吉攝）

八三夭今出席「2021雙11 PChome來了」演唱會彩排。（陳俊吉攝）

八三夭疫情鬆綁後首登小巨蛋總彩(陳俊吉攝）

搖滾天團八三夭今（９日）為「2021雙11 PChome來了」演唱會彩排，是台北小巨蛋解封後「搶頭香」登上舞台的歌手，以人氣神曲〈想見你想見你想見你〉唱出他們對舞台及粉絲的思念。八三夭自5月疫情爆後首度在媒體前曝光，笑說是第一次「失業」這麼久，主唱阿璞說，「二年沒有來到小巨蛋，今天上台即使是彩排仍然很開心。」

被問到是否會利用「1111」購物節優惠買禮物送給緋聞女友豆花妹蔡黃汝？阿璞老實說：「我平常不會送她東西。」他表示，平常上購物網站大部份都是買電腦，三C類產品，最常買的是硬碟，近來也會買防疫用品，好像不太適合送禮。團員劉逼11日生日，是否會送他生日禮物？阿璞也直言，「會買折價後最便宜的東西，我們的友情就是禮輕情意重。」劉副聽完則接話：「最近家裡衛生紙快用完了。」

團員阿電對另一半很貼心，他很有誠意地說，「通常她喜歡什麼我就送什麼，送過最貴的禮物是電動按摩椅，因為我對按摩不在行，所以就交給專業的。」

八三夭在疫情解封後邀約滿檔，上周末才到花蓮參加「穀稻秋聲－富里山谷草地音樂節」，也已接到跨年晚會邀約，下週也將推出新單曲。

他們原訂今年攻蛋舉辦演唱會的計劃，受疫情影響延期，阿璞首度鬆口，希望可以在明年年中順利開唱，「希望能在年底推出全新專輯，明年開啟全新演唱會，帶大家重返小巨蛋！ 」

「2021雙11 PChome來了」將於11／10於台北小巨蛋登場，是小巨蛋解封後首場大型演唱會，今年主題「預見更好的自己BE YOUNIQUE」，共邀請８組歌手包括金曲歌王吳青峰、三金天王盧廣仲、瘦子E.SO、金曲新人壞特？te、閻奕格，以及八三夭、茄子蛋、告五人等輪番登場，卡司強大，眾星盼在疫情鬆綁後首場「攻蛋」演唱會的舞台上用自己的音樂來為大家提振士氣及正能量，能在疫後一起「預見更好的自己！」