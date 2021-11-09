傳戰鬥藍有六都市長名單 朱立倫：製造紛爭對立是心懷不軌 14:152021/11/09 中時 王揚傑 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 朱立倫出席世界宗教博物館20周年館慶。（王揚傑攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 傳出戰鬥藍有一份六都市長名單，挑戰國民黨主席朱立倫提名權。對此，朱立倫今（9）日表示，趙少康董事長已經否認，他是第一次聽到，如果明天有人再造另一份新名單出來，都沒有任何意義。 朱立倫說，第一，這是明年初的事情；第二，黨內有一定的提名機制，現在用這樣的方式，試圖製造黨任何的紛爭和對立，都是心懷不軌。 柯文哲前隨扈被爆操守有問題 傳是幕僚「嚼舌根」鬥爭 夏瀛洲稱共機有權巡邏西南空域 蘇貞昌連轟四次：可恥 #朱立倫 #名單 #戰鬥藍 #六都市長 #紛爭 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 朱立倫向蔡英文下公投辯論戰帖 戰鬥藍青年出這一招 09:562021/11/08 政治 蘇編400多億蓋核四 政院：當年朝小野大 04:102021/11/09 焦點要聞 主席叫陣 朱酸賭輸翻桌 蔡盼正確選擇 04:102021/11/09 焦點要聞 陸昨新增本土確診43例 成都出現1傳13案例 大連感染者數量5天破百 10:482021/11/09 兩岸 金門縣長人選受關注 朱立倫：現在不回答明年的事 15:162021/11/08 政治 產銷履歷集團驗證未過 農民「連坐處分」無法每期繳交公糧 13:592021/11/09 生活 最新國防報告書介紹「海上計程車」子儀軍艦 11:182021/11/09 政治 台獨名單箝制兩岸牌 04:102021/11/09 時論廣場 開卷書摘》休憩指標 以自然為本的設計新思維 07:002021/11/09 寶島 遭陸列「台獨頑固份子」對他影響最大 吳子嘉：選舉資金恐被斷光 12:482021/11/09 政治 朱立倫再下戰帖 邀蔡總統就4議題公開辯論 13:592021/11/09 政治 政治熱門新聞 防疫旅館搶光 蘇貞昌承諾：研議放寬2年除籍限制至3年 - 政治 看完蔡英文2012這段影片 藥師「捻香」痛喊：被騙 - 政治 兩岸開戰台灣能撐多久？郭正亮語出驚人 - 政治 公投辯論陣前換將？游淑慧說重話：國民黨「退一步即無死所」 - 政治 女兒凱道「探班」 羅智強收暖心禮物：謝謝寶貝 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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