傳出戰鬥藍有一份六都市長名單，挑戰國民黨主席朱立倫提名權。對此，朱立倫今（9）日表示，趙少康董事長已經否認，他是第一次聽到，如果明天有人再造另一份新名單出來，都沒有任何意義。

朱立倫說，第一，這是明年初的事情；第二，黨內有一定的提名機制，現在用這樣的方式，試圖製造黨任何的紛爭和對立，都是心懷不軌。