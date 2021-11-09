醫師普遍被認為想找另一半很容易，不過卻有人分享慘痛經歷，某次精心打扮、到高檔餐廳相親，對象是名高雅大方的美麗女子，醫師自覺過程愉快，但相親結束後卻無消無息。之後醫師才從母親口中得知，原來高雅女發現他有「2支手機」，認定他是需要時間管理的「玩咖渣男」。醫師深感無奈，因為除了個人手機，還會隨身攜帶公務機，以防醫院緊急狀況需要支援，為此他也奉勸學弟，第一次跟女生約會，千萬別拿出兩支手機！

暱稱「醫師蛋」的網友在Dcard發文，某次主治醫師請吃飯，見到一名住院醫師拿出兩支手機放在桌上，便奉勸：「之後如果你第一次跟女生約會，記得不要拿出兩支手機呀」，接著主治醫師分享自己的慘痛經驗。

主治醫師表示，自己在住院醫師時期，投身在醫學的懷抱裡，結果大學交的女朋友就被醫院學長追走了，直到快要30歲，父母開始安排相親。好不容易某次相親約在年休期間，他終於有空用心打扮，選了一間很不錯、很潮的無菜單料理作為第一次見面的餐廳。

當天赴約的女生高雅大方、也長得很漂亮，只是比較文靜，都是主治醫師在說話，他自認表現不錯，互留聯絡方式，也期待再約。不過之後他又忙於工作，女方也沒有聯絡他，更奇怪的是，連父母都沒再安排其他相親。

直到主治醫師母親打電話來，語重心長說：「孩子，雖然這是你自己的人生、自己的選擇，可是在感情這部分，還是專情一點比較好，不然年紀大了，會很孤單的。」、「上次和你約的女孩，是我朋友的小孩，結果人家回家之後，說你應該是個大玩咖，而且可能有交往的對象了。」、「她說從高檔餐廳、打扮，以及不害羞的談吐，就先覺得你是一個常常約會的人。然後，她發現你居然有兩支手機，她就覺得，一定是個玩咖才會需要兩支手機啊，或甚至是已經有對象的人，才需要兩支手機來隱蔽行蹤。」。

主治醫師聽完大傻眼，他向母親解釋，那是公務機，是醫院有事情的時候拿來call他們這些社畜的。看完醫師的慘痛經歷，網友回應：「醫學老師真慘，竟然這樣就被女方唾棄話Q，社畜被當成玩咖，我笑了」、「阿我每個員工的發一支公務機不就把他們都變渣???」、「又想起當年被公務機支配的回憶了（抖），害我現在有手機震動模式的PTSD」。