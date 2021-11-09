隨著直播、社群平台的興起，只要一段不用太長的影片，就有可能會引起熱潮。網路上頗具知名度的性感辣模艾雪莉馬瑟森（Ashley Matheson），日前便在TikTok上曬出曬出一段熱舞影片，沒想到卻吸引不少人爭相模仿並上傳影片。

艾雪莉擁有甜美的臉蛋與纖細又高䠷的身材，加上傲人的上圍曲線與大膽的穿搭風格，讓她在網路上的人氣不斷攀升，TikTok吸引超過600萬人追蹤。先前，艾雪莉曾在網路上公開一段熱舞短片，只見她疑似沒穿內衣，僅穿著一件紫色的綁帶上衣搭配黑白斑紋的長褲，跟著音樂左搖右晃，而飽滿的雙峰也跟著擺動，吸引超過120萬人觀看。

但沒想到影片曝光後，網路上便掀起「解放雙峰」的運動，不少女性紛紛脫掉內衣，在鏡頭前開心的跳舞，盡情的讓雙球上下晃動，希望能藉此機會呼籲大眾「停止物化女性」。她們解釋很多女性都因為豐滿的胸部而被投以性慾的眼光，讓她們相當不舒服，如今反其道而行，驕傲展現自己的身材曲線，受到大批網友的支持。

近日艾雪莉還找來另外兩名網友，一同在鏡頭前熱舞，只見她們都穿上貼身的低胸上衣，跟著音樂盡情舞動，俏皮的動作與火辣的穿搭，同樣吸引250萬人次觀看，並紛紛留言「你們實在太可愛了」、「無論哪種身材都好看」。