兩岸情勢升溫，國防部長邱國正日前在立院備詢時，面對立委質詢當兵役期問題，邱國正回應正在考慮延長役期，引發外界探討役男役期是否延長一年以上。對此，國防部今在記者會上2點說明表示，延長役期需要有整體評估，以及政策形成允宜審慎周延，並強調國防部不會主動發起。

對於役期是否要延長，國防部在今（9日）直播記者會上，面對記者提問，在中共的威脅下，外界認為台灣兵役役期過短，是否有考慮將役男役期延長至一年以上？資規司人力資源處長董紹明分成2點說明：首先是，延長義務役期，涉及國軍訓量擴充、部隊組織調整、訓練幹部的增加、硬體設施和投資等議題，須整體評估政府所須投入資源。

其次，董紹明指出，政策形成允宜審慎周延，國防部將會蒐集各界意見，以供政策參酌。

國防部發言人史順文則補充說明，雖然最近外界對這項議題提出許多相關意見，不過這要經一番的討論，國防部不會主動發起，台灣兵役制度已從兩年徵兵轉變為募兵，以志願役為主，服役時間最少4年，役期長而且訓練精良，以4個月的軍事訓練役，來評估國軍整體戰力，這是不正確的。