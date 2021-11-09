麗寶 Outlet Mall五周年慶周六起跑。（陳淑娥攝）

麗寶 Outlet Mall五周年慶周六起跑，天天都有銅板價商品以及每周名牌包一元競標活動。（陳淑娥攝）

爆餡波蘿麵包1個只要5元限量超殺價。（陳淑娥攝）

為迎戰台中港三井Outlet二期開幕，麗寶 Outlet Mall五周年慶將於 11月13日至12月5日 起跑，天天都有銅板價商品限量推出，以及每周 COACH、GUCCI、MICHAEL KORS 等精品名牌包一元競標活動，爆餡波蘿麵包1個只要5元，大方祭出優惠活動搶先吸客，有許多民眾已鎖定特定限量商品，準備大肆採購一番。

麗寶樂園渡假區發言人陳宇秀表示，歡慶麗寶Outlet Mall迎接五周年，本次推出超殺競標活動，包括一元競標活動有COACH、MICHAEL KORS等名牌包，也有家電品牌3折價起標，讓消費者喊價搶便宜；為刺激買氣，天天還推出5元、50元、500元商品，新櫃進駐的人氣爆餡波蘿麵包「Melonsメロンパン達」，祭出波蘿麵包1個只要5元限量超殺價、彼安特MIT口罩任選花色1片5元等眾多銅板價好康，以及Tefal法國特福保溫杯、萬用刀限量只要50元。

館內推出多個麗寶獨家優惠價，例如富士腿部按摩機限量只要9999元(原價3萬5800元)、GUCCI墨鏡特惠價3980元(原價1萬9900元)、PUMA跑鞋獨家價只要900元(原價3680元)。麗寶Outlet Mall全館共有50多家餐飲品牌，橫跨日、韓、泰、港等多國口味料理可供選擇，周年慶期間更有多家餐飲櫃位推出50元限量優惠價、500元雙人套餐，甚至買一送一優惠。

另外，全館消費單筆滿5000元送300元禮券，滿6萬元則送福容大飯店連鎖住宿券，玉山麗寶聯名卡友可享消費滿5000元送500元禮券，滿6萬元再加送2000元禮券；凡於麗寶Outlet消費滿千，憑發票或消費明細可享麗寶樂園第一人全票399元，第二人5元優惠價，也可至麗寶國際賽車場享Sodi卡丁車555元特惠價。

麗寶Outlet Mall指出，12月起將恢復大小朋友最喜愛的街頭藝人大匯演活動，不定時有草地爵士鼓演奏、捷克吉他手、歡樂小丑與白雪公主氣球互動秀，更有驚嘆聲連連的水晶球奇幻表演、目不轉睛的立方體舞動演出等。