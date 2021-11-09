台中國際動畫影展已舉辦7年，市議員張玉嬿、謝志忠等議員發現，近三年平均售票率44.89％，遠不及之前70.67％，市府新聞稿卻宣稱今年「場場爆滿」，市府大內宣末端行銷出問題。新聞局長黃國瑋說，今年售票數及售票率已較去年成長近13％，新聞局將積極與更多學校社群合作，強化推廣力度推展觀影客群。

玉嬿表示，台中國際動畫影展自104年舉辦，盼讓台中成為台灣的好萊塢，平均年度預算約1300萬元，舉辦講座、競賽及影片放映，把世界最好的動畫帶回台中，培養越多的影展市場和受眾，介紹台灣優秀的導演與全球接軌。

張玉嬿說，影展第一年免費索票，105-107年平均售票率70.67％，108-110年則降至44.89％，售票從高峰期8000多張，跌到這二年僅剩5000多張，影展受眾人口不增反減，今年售票率勉強回春超過50％，市府新聞稿竟宣稱「場場爆滿獲得影迷滿滿的支持」，根本是離譜大內宣。

議員們強調，台中影展不能再只是嘉年華，應該認真定位未來品牌的策略方法，想辦法讓台灣的好作品藉著台中影展與全球接軌，積極學習國際經驗，參考市場展形式，媒合相關產業合作，讓更多的國際買家來台中交流買片，助台灣動畫產業往前更進一步。

新聞局表示，台中國際動畫影展自104年起開辦，定位為國內首個以「動畫」為主題的城市影展，為台灣動畫產業提供一個向國際發聲的平台，也成為國內動畫工作者接觸及認識國際動畫發展趨勢管道，為透過影展建立台中市國際形象，新聞局自106年起採取國際短片競賽，廣邀各國動畫佳作前來台灣，提高台灣動畫能見度及知曉度。

新聞局指出，為提高影展知曉度，吸引潛在影展支持者，近年積極配合影迷的觀影習慣，觀摩影展片單規劃以長片為主體，持續拓展觀摩長片的邀請量，藉由長片吸引觀眾營造口碑及形象，進而拓展短片觀眾的基礎，同時為滿足親子觀眾的需求，也規劃「寶貝小宇宙」單元，成為每年度影展固定單元。