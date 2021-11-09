來自雲林的北漂青年黃文琛在永慶房屋擔任經紀人，講話幽默卻又不失分寸的他總能快速拉近與客戶的距離，即使是第一次上店詢問的客戶都被文琛專業、有條理的特質所吸引，仔細聽他分析附近行情、物件資訊，其實這些流暢的應答技巧、豐富的商圈資訊並非與生俱來，而是經過反覆練習而得來的成果。

北漂闖蕩挑戰房仲經紀人工作 替自己圓滿成家

體保生畢業的文琛，在學期間是排球、籃球好手，畢業後選擇了自己的體育專業，回到家鄉雲林擔任學校的排球體育代課老師，但因為一年一聘的制度十分不穩定而選擇轉換跑道，後來選擇到台中的製鞋工廠歷練，但也因為高工時而不堪負荷，這他重新思考未來的職涯規劃。

「若是到台北打拼或許能獲得較高的薪資及成長，應該趁年輕闖闖看！」文琛懷著滿腔熱血鎖定台北的工作，並決定挑戰永慶房屋房仲經紀人的工作，提及選擇永慶的原因，文琛馬上回答:「當初看到彈性工作八小時跟師徒制很心動，有人教還可以學習房產知識，覺得值得我北上挑戰看看！」

雖然台北的物價比南部高、步調比南部快，但這些都不足以成為他卻步的原因！因為在師父的帶領下，文琛快速的融入永慶房屋的工作環境。

文琛分享：「雖然我的性格外向，很容易跟客戶熟識，但專業知識、服務經驗跟表達能力沒有這麼強，也是經過不斷的練習、不斷詢問前輩才逐漸進步。真的非常感謝師父張浩仁的帶領，從我剛入行從基礎教，無論是服務應答技巧、專業知識都無私的分享，跟著他我真的迅速成長！」

在師父的帶領下，雖然才入行不到三年時間，但文琛已拿下百萬經紀人、黃金戰鬥組冠軍等獎項，更已為自己在台北買一個家，成功完成30歲以前買房的夢想！

透過師父張浩仁(左二)的帶領，黃文琛(右二) 快速上手房仲經紀人工作，不到三年時間就拿下許多獎項。(圖/永慶房屋提供[疫情前拍攝])

誠實服務+商圈經營帶來客戶信任

「我覺得自己是一個態度比較正面的人，不只把歡樂的氣氛帶給其他人，在面對客戶時不只是介紹房子，也會深入了解客戶的興趣、喜好等等，這樣更能夠替客戶找到適合的物件，也讓客戶感覺自己不只是房仲，更是懂他的好夥伴！」文琛分享，只要他知道的屋況缺點都一定會主動告知，之前收到客戶的回饋中提到覺得他比其它同業房仲來的專業、細心，每次聽完他的建議總是比較放心。

除了專業的房仲經紀人之外，更是商圈鄰里的最佳夥伴，過去協助商圈鄰里舉辦不少活動，活絡鄰里的氣氛，里民們形容文琛是「敦親睦鄰」的最佳代表，各大節慶、鄰里活動總能看到文琛的背影！

不只工作，生活也十分精彩，文琛(後排左三)參與公司舉辦的籃球比賽，與同事組隊奪冠軍。(圖/永慶房屋提供[疫情前拍攝])

彈性工作八小時讓工作、生活正向循環

許多人眼中的房仲經紀人都是高工時、高壓力的工作，文琛笑著說：「只要有效率的做好每一件工作事項，彈性工作八小時讓我下班後還可以跟朋友去打球，維持運動好習慣，更有時間與家人、朋友相聚，維持生活與工作的良好平衡。」

講求「聰明工作，健康生活」的永慶房屋，年年舉辦三大運動賽事，身為體育健將的文琛每年都不缺席！與同事培養良好運動默契，此外，文琛也利用下班後的時間參加地區的週末籃球聯賽，認識了許多不同領域的籃球好手，除了切磋球技外他們也向文琛請教經濟、房地產等專業問題，文琛笑著說：「原來我不只是房仲經紀人，我在別人眼裡是專業的房地產顧問，還好當初選擇到台北工作，很滿意現在的自己！」