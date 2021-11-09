本周最強冷空氣來襲，全台灣都明顯感受到寒意，這時許多人都會想要吃熱呼呼的進補鍋物，像是羊肉爐、麻油雞、薑母鴨等，然而營養師高敏敏指出，這些鍋物不但熱量很高，鈉含量更是驚人，而糖尿病、高血壓、腎臟病和痛風患者在吃鍋物時也要更加小心。

高敏敏整理出5款常見鍋物，以喝完2大碗（約650ml）為單位，計算它們的熱量和鈉含量，其中薑母鴨900大卡、鈉含量2700mg，羊肉爐700大卡、鈉含量2400mg，麻油雞1000大卡、鈉含量1320mg，酸菜白肉鍋500大卡、鈉含量3600mg，麻辣鍋850大卡、鈉含量3200mg。

從數據中可以發現，熱量最低的酸菜白肉鍋，鈉含量卻是最高的，主要是因為酸菜是由鹽巴所醃製而成。而衛福部建議，每日鈉總攝取量不宜超過2400mg，約等於6克的鹽，但基本上只要喝2碗鍋物熱湯就會直接超標，因此高敏敏列出5點建議，讓大家能夠健康進補。

1、少油烹調、使用半水酒

麻油雞和薑母鴨都有加酒烹調，若是有高血壓、尿酸過高的人務必小心食用，可以減少麻油和酒的用量，使用半水酒烹調，在吃之前也要記得刮除浮油，減少油脂攝取。

2、必加蔬菜才均衡

一般麻油雞和薑母鴨等鍋物都是以肉類為主的料理，建議可以多加蔬菜下去熬煮，以增加膳食纖維的攝取。

3、輕醬料，避開稠醬料

享受原味當然是最好的選擇，但如果一定要搭配醬料，請盡量減少使用豆瓣醬和豆腐乳，建議以蔥、蒜、辣椒、蘿蔔泥為主，加入少許醬油。

4、少吃加工製品

鍋內食材以原型食材為主，像是蔬菜、魚肉、雞肉、海鮮、豆腐等，並避免蛋餃、魚餃、丸子、蟹肉棒、油豆腐等加工製品。

5、量身打造，聰明補

一般人建議以青菜為主、以肉為輔，多吃原型食材，也可以增加菇類、藻類攝取，維持營養均衡；高血壓患者建議減少烹調使用的酒量及醬料，以免血壓過高；糖尿病者建議以少油、高纖食材為主，但像是南瓜、芋頭、玉米、山藥等主食類食物則要注意攝取量，以免血糖過高；腎臟病友則需注意，湯及肉類蛋白質中的鉀含量偏高，不宜過量；痛風患者建議減少喝湯，因為酒精不利於體內普林代謝，也要注意肉的分量並多喝水。