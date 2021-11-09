竹北市光明六路（縣道120線）周邊道路是新竹縣的門面，縣府積極爭取中央前瞻建設計畫，這兩年已投入5.4億元經費改善，「竹北亮點計畫工程」已完成整建光明六路東一段、東二段及自強南、北路，建置自行車道、人行道及無障礙設施等綠色生態路網，成功打造成為優質示範道路。

新竹縣長楊文科說，120線如同新竹縣的門面，改善道路不只提升行車安全及美化景觀，更是帶動地方觀光及促進地方產業發展，縣府團隊會持續為道路品質把關，打造幸福120線。

縣府工務處長林鶴斯表示，竹北亮眼計畫工 程是以3.6億執行，將縣道120線的起點端光明六路，串連光明六路東一段、二段路段，一併將分隔島緣石進行改善及美化，給民眾更安全舒適的用路環境。

光明六路通過國道一號下方的涵洞內，兩側既有燈箱牆面原本老舊落漆，目前也已完成美化，增添彩繪藍天與象徵客家庄的油桐花，讓用路人經過時就能清楚知道來到新竹縣，優化新竹縣門面美觀。

另外，縣府推動縣道120線改善，以1.8億元浪漫台三線丘陵水岸景觀大道工程」，除了路面改善、電桿及管線下地及綠化植栽外，並結合五龍社區公園重新整建，將沿線路側既有護欄加上油桐花與螢火蟲圖案，打造具在地特色的綠色廊道。

該段120線在國3竹林交流道東側，為芎林鄉富林路全長5.9公里已完成，西可至竹北，往東則銜接台3線至內灣、尖石等地，是芎林地區進出國3的門戶，具有相當重要的交通運輸功能。

林鶴斯指出，從富林路新中正橋至103巷之間路段，及富林路竹林交流道至文橫路間路段，另已向中央爭取到4千萬元辦理附屬設施改善工程，將發包施工，預計明年7月底完工，將能讓浪漫台三線丘陵水岸景觀大道更加完善。