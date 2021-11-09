司法院人審會9日討論一二審院長的人事異動，最受關注的是判鄭捷死刑定讞的最高法院法官黃瑞華，擬接任台南高分院院長的人事案，因為人審委員意見分歧，同意及不同意都是11票，最後主席許宗力投下關鍵1票，讓黃瑞華驚險過關，順利派任院長。

法官論壇也馬上有討論，有人質疑這是史上首次外派院長的首長人事案，有這麼多分歧意見，在這種情況下，去擔任院長的人將面臨許多挑戰；更有人批評，當初列為人審會討論名單的標準？是誰推薦這種爭議性的人選？

法訓所21期結業的黃瑞華，台大法學碩士，她最受外界矚目的事件，就是2011年間擔任宜蘭地院院長時，法官陳嘉年因開庭態度不佳，被司法院人審會口頭警告處分，黃瑞華認為處罰太輕請辭院長。

2006年任宜蘭地院院長的黃瑞華，主動投書媒體質疑陳瑞仁檢察官起訴陳水扁，其國務機要費案的起訴書違憲，黃的行為讓當時的司法院長翁岳生看得跳腳，致電口頭告誡，要求謹守法官分際，但黃不認同仍主張有言論自由。