台積電提資料給美國 王美花：企業會配合但不涉及機密 14:412021/11/09 工商 馮建棨 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 針對台積電已經提供晶片供應鏈相關資料給美國商務部，經濟部長王美花9日表示，企業會配合，但是不會涉及商業機密，至於其他國家的情況，還在掌握當中。 經濟部長王美花9日出席經濟部活動會後受訪指出，廠商之前也都有提，會配合合作，在最後期限之前，會去繳交，廠商也如先前講的，都會提供，但是涉及商業機命，會有所保留。韓國部分，從媒體訊息得知，韓國應該也會提交，但是具體狀況還不清楚，後續還要持續了解。 台積交資料給美國 經長：保留機敏文件 台半導體業向美提供資料 經長：不涉及商業機密 #台積電 #王美花 #企業會 #經濟部長 #韓國 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 王美花：CPTPP高標準協定 許多國家提醒我國做好準備 11:032021/11/09 政治 台積電薪資不到5萬他看傻 網爆背後真相 12:302021/11/09 生活 台灣權王－外資回補 晶圓雙雄吐悶氣 04:102021/11/09 證券．權證 持股比逼近四成 外資大回補 聯電股價強彈 04:102021/11/09 財經要聞 台積電發動攻勢 台股早盤大漲逾百點 09:222021/11/09 財經 台積電等8企業 發表台灣氣候宣言 04:102021/11/09 焦點要聞 台積電繳資料了！美將機密洩給英特爾？專家痛批：吃相很難看 09:042021/11/09 財經 美商務部：台積電等晶片商自願交出關鍵資料 03:252021/11/09 國際 台積電怕了這件事？員工公務手機可用LINE了 12:172021/11/09 財經 力積電：半導體可再好2～3年 04:102021/11/09 財經要聞 工商社論》台積電東進的最大障礙美國勞工政策 04:102021/11/09 財經要聞 財經熱門新聞 台積電怕了這件事？員工公務手機可用LINE了 - 財經 550萬買房附車位賺翻？她車開進去崩潰 網嘆：買了就慘套 - 財經 無痛存退休金》最新退休指南公布： 想65歲退休得準備「這些錢」 - 財經 數位綁定5倍券加碼好康 抽出23幸運兒 最大獎gogoro - 財經 台積電優勢快沒了？專家爆晶片業驚人變化 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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