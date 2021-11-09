針對台積電已經提供晶片供應鏈相關資料給美國商務部，經濟部長王美花9日表示，企業會配合，但是不會涉及商業機密，至於其他國家的情況，還在掌握當中。

經濟部長王美花9日出席經濟部活動會後受訪指出，廠商之前也都有提，會配合合作，在最後期限之前，會去繳交，廠商也如先前講的，都會提供，但是涉及商業機命，會有所保留。韓國部分，從媒體訊息得知，韓國應該也會提交，但是具體狀況還不清楚，後續還要持續了解。