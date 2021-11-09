軟銀（SoftBank）宣布將斥資最高1兆日圓（約88億美元）實施買回將近15％的流通股，受此激勵，軟銀9日（周二）盤中股價飆漲10％，預料終盤將寫下11個月以來最大單日漲幅。
市場長久以來臆測軟銀將實施庫藏股。這家日本巨擘甫發布上季財報，受累於中國監管機關打壓，導致軟銀投資企業股價重挫，引發龐大的投資損失，使得該季陷入虧損。
此次投入1兆日圓實施庫藏股，為軟銀史上規模第二大，僅次於去年疫情爆發時所投入的2.5兆日圓。與今年5月高點相比，軟銀股價已跌落40％。
軟銀（SoftBank）宣布將斥資最高1兆日圓（約88億美元）實施買回將近15％的流通股，受此激勵，軟銀9日（周二）盤中股價飆漲10％，預料終盤將寫下11個月以來最大單日漲幅。
市場長久以來臆測軟銀將實施庫藏股。這家日本巨擘甫發布上季財報，受累於中國監管機關打壓，導致軟銀投資企業股價重挫，引發龐大的投資損失，使得該季陷入虧損。
此次投入1兆日圓實施庫藏股，為軟銀史上規模第二大，僅次於去年疫情爆發時所投入的2.5兆日圓。與今年5月高點相比，軟銀股價已跌落40％。
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