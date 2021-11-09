高鐵左營站生活圈房價從每坪30多萬元，直逼4字頭，京城集團旗下企業在該區推出「文學苑」大樓住宅建案，銷售創佳績，近期再以4.3億元，買進2塊「住三」土地，合併成為644.88坪的一宗基地，平均每坪75.65萬元，繼續在該區搶市。

業界9日指出，位於高雄市左營區文學路的289.38坪「住三」建地，近期由京城集團企業以每坪97.3萬元買進，總價約2.81億元，緊鄰的另一筆355.5坪「住三」建地，買方也是京城集團企業，成交價格每坪約54萬元，總價1.92萬元。

這2筆土地交易將合併成為一宗基地開發，總共約644.88坪，換算下來，每坪的土地交易均價約75.65萬元。

這是京城集團企業繼續駐點高鐵左營站生活圈的案例，因為，該集團企業之一的京成建設，今年初已在該區推出大樓建案「京城文學苑」的預售。

負責銷售的富築廣告總經理張景堯9日表示，「京城文學苑」目前每坪開價42萬元到45萬元，成交已站上4字頭。

張景堯指出，「京城文學苑」預定2022年底完工交屋，目前只剩下10多戶，產品屬於35坪到50多坪的首購和換屋產品。