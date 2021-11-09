房地產市場熱絡！根據央行統計，9月購屋貸款高達8.544兆元，已連續55個月創歷史新高。財政部資料也顯示， 2021年前8月，房仲業營業額已達532億元、年增25%。蓬勃的不動產市場也讓相關產業人才需求大增，眾多求職者紛紛搶搭房市熱潮。

新鮮人湧進 永慶履歷量9-10月成長11%

永慶房屋人資部經理塗振宏指出，受到近來房市熱潮的影響，有越來越多人選擇投入房地產產業。根據永慶房產集團的數據顯示，今年9-10月履歷量較7-8月增加11%。值得注意的是，選擇投入房仲業的年輕人也越來越多，今年9-10月份26歲以下求職者，相較前年沒有疫情時，面試人數上升83%。

若細看求職者組成，今年9-10月26歲以下的求職者比例，比起去年同期的佔比，高出將近20%！而今年面試出席率相較去年同期上升3%，報到率也上升4%，顯示新鮮人更把握工作機會。塗振宏表示，數據也顯現出新鮮人的求職歷程因疫情而產生遞延現象，預估接下來仍有一波新鮮人求職潮。建議有意投入房仲產業的新鮮人或轉職者，應盡速布局，搶佔產業先機。

永慶房產集團穩健成長 永慶房屋祭福利搶才

為了吸引優秀人才，永慶房屋提供優渥的新人福利，保障業務新人入職前9個月每月5萬，讓新人無經濟上的後顧之憂。塗振宏經理特別補充，首9個月每月5萬的收入保障沒有領取限制，讓入職新人能夠專心學習相關知識，熟悉業務工作。此外，永慶房屋也提供完整的師徒制度，讓剛入行的業務新人，有專業且富有經驗的師父傳授實務經驗，遇上工作問題時，師父也會給予建議和回饋。針對工時，永慶房屋也規劃「彈性工作8小時」制度，讓經紀人能夠根據自身狀況，彈性選擇9點、10點、或下午1點三種上班時段，能夠享受下班後的生活。

完整的職場制度和工作環境締造超高的員工滿意度，也讓永慶房屋於2021年贏得國際人資大獎：HR Asia「亞洲最佳企業雇主獎」。塗振宏經理表示，滿意的客戶來自於幸福的員工，永慶房屋從薪資獎金、工時規範、教育培訓、內部職涯發展等，持續回應員工們的需求，也制定了優渥且完整的規劃，是贏得今年「亞洲最佳企業雇主獎」的關鍵。

廣受消費者和員工肯定的永慶房產集團企業版圖持續擴大，全台店數已突破1300店，集團員工人數逾1.8萬人，店數市佔直逼4成，在全台19縣市穩居店數市占第一(註)，穩居房仲第一品牌。永慶房產集團於2022年也將持續展店，人才需求強勁，持續招募優秀人才。歡迎有意投入房地產產業的求職者，來永慶大展身手。

(註)房仲店數以全台16大房仲品牌（永慶5品牌/信義房屋/中信房屋/台灣房屋/住商不動產/東森房屋/太平洋房屋/21世紀/全國房屋/優美地產/21不動產/大家房屋），官網公告店數為統計基準。