本週為國軍戰備任務訓練「實兵演練」週，有關演練重點，以及是否有美軍在台協訓人員參與交流，國防部發言人史順文表示，第四季戰備任務訓練，於本週進行實兵演練，以「戰力保存」做為驗證重點；至於軍事交流部分，國防部不對細節做說明，亦無評論。

另路透社指中共研擬6套對臺可能進行的衝突景況，「封鎖馬祖」和「入侵金門」有無研擬類似威脅的應變方案？另外界關注東沙島周邊緊張情勢，國軍針對東沙島有何具體防務整備？史順文說，有關外界評析敵各種侵台想定或方案，本部敬表尊重。他指出，國軍針對共軍各項犯臺可能行動與作戰企圖，均已研擬相關應處作為與作戰計畫，並持續透過部隊演訓時機驗證、修調，以強化防衛作戰能力；此外，國軍持續嚴密掌握共軍動態與敵情研判，戮力各項建軍及戰備整備，以因應敵各種可能之威脅。

有關退將夏瀛洲近期發言，遭到外界批評，國防部是否考慮修法，針對退伍人員發表有損國家安全看法者，取消其退休俸？史順文表示，國防部一再強調「依法行政」原則，國軍專注在戰訓本務，不會去評論非現役人員的言論，也不會對任何政論發表看法。史順文強調，中共從來沒有放棄以武力犯台的野心，捍衛國家安全，一直都是軍人的核心價值，不會受到任何影響。