美國與日本今起實施最新入境規定，放寬邊境管制。其中日本規定，若有已完整接種日本認可的3種疫苗（BNT、AZ或莫德納），入境隔離期間可從10天縮短為3天，但日本卻不承認台灣的「小黃卡」接種證明，台灣民眾入境日本仍需隔離14天。對此，指揮中心指揮官陳時中說，主要是因為台灣目前還是要居家檢疫14天，沒有雙方的互相認可的機會。

日本8日起放寬邊境管制，在日本停留3個月內的商務人士或勞工，若已完整接種日本認可的三種疫苗之一，包含BNT、AZ或莫德納，入境隔離期間可由10天縮短為3天。長期停留在日本的留學生與技能實習生若已接種疫苗，隔離期則可從14天縮短為10天。不過，由於日本尚未承認台灣的「小黃卡」接種證明，台灣民眾入境日本仍需隔離14天。

有民眾今天要出差日本，不能接受明明已經打了符合規定的疫苗，卻仍要關14天，況且日本還送台灣那麼多AZ，為何不能承認？相當不便利。

日本明明陸續分批送台灣420.4萬劑AZ疫苗，但新的入境規定明明認可3種疫苗輝瑞、莫德納、AZ，不少民眾質疑，為何不承認台灣的小黃卡？對此，指揮官陳時中表示，據他理解日本現在也不是全部開放，是針對長期居留和學生而已，不過整個政策上，也一直在商討。

陳時中說，台灣的小黃卡和日本疫苗的證明，裡面最大的關鍵還是在於，因為台灣還是要居家檢疫14天，沒有雙方的互相認可的機會，因此還在談，但我方會積極爭取。

台日相互認證是否會納入高端？陳時中說，現在還沒談到高端，現在重點是要談相互互惠的情況。

至於和日本的談判條件為何？是否台灣會針對日本入境縮短檢疫時間嗎？陳時中坦言，「大家就是就這一點卡卡的」，他說，大家希望最順就是雙方可以國家對國家，希望都是對等的，但台灣這邊覺得疫情有一點點不對的地方可能就難以放鬆，但陳時中又說，日本這周看起來大有進步，也是進行中。