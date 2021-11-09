向藥劑超標的肉品說NO！台中市食品藥物安全處長傅瓊慧進行「一手掌握食安大小事、食安資訊透明化」專案報告，為健康把關，市長盧秀燕表示，健康是至高無上的基本人權，市府把關市民健康，不能受到商業利益或國際組織交換而妥協；民調顯示，超過7成5市民滿意台中市的食安管理、更有8成市民滿意台中市的食安作為，食品藥物安全教育網總瀏覽人次也近40萬，市民立即了解政府稽查情形，也帶領學童認識食安。

市府促進食品安全，創全國之先推動食安智慧治理，建置食安資料庫及GIS專區，掌握高風險業者加強分級管理，公開食品稽查、抽驗結果，供業者與民眾查詢或下載抽驗結果，讓市民即時掌握食安、安心消費。

盧秀燕說，台中市食安稽查檢驗量能全國第一，有8成民眾肯定市府持續稽查與資訊公開，市府將持續嚴格稽查把關，守護民眾食安。

傅瓊慧指出，台中市自去年2月啟用「食安GIS專區」網頁，持續向市民主動公開稽查、檢驗結果約10萬餘筆，網頁瀏覽人次達6萬人次，觸及17萬人次，根據民意調查結果，9成以上市民認同「食安GIS專區」公布店家稽查及抽驗結果、8成市民滿意台中市推動食品安全的作為，未來將繼續運用智慧治理讓市民安心消費、放心飲食。

食安處表示，「食安GIS專區」也設置「萊豬牛專區」，因應中央宣布擴大開放萊劑肉品進口政策，市府跨局處全面動員把關，今年1至10月共出動5519人次，稽查計1萬9699件產品，查獲9件豬肉製品未標示原產地及1件檢出萊克多巴胺超量的牛肉肉品，違規產品皆已依法辦理，所有稽查抽驗結果發布於「萊豬牛專區」，讓市民即時查詢，安心購買。

食安處強調以「行動食安 一手掌握 成就台中食安智慧城」為主題，入圍今年第4屆公部門奧斯卡獎「政府服務獎」數位創新加值類，目前正逢台中購物節，歡迎各地朋友到台中享受多元美食。