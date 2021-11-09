高壓氧治療中心-單人治療艙。（童綜合醫院提供／陳淑娥台中傳真）

高壓氧治療中心-單人治療艙。（童綜合醫院提供／陳淑娥台中傳真）

童綜合醫院因應政府政策所進行新興產業如離岸風電等，提供因其職業而產生疾病所需適切的醫療服務，引進更優質醫療設備與技術，設立高壓氧治療中心，同時提供多人與單人高壓氧艙服務，9日舉行「高壓氧治療中心」啟用典禮，現場來賓冠蓋雲集。

童綜合醫院表示，梧棲院區成立初期便設置了六人式高壓氧治療艙，由專業的醫療團隊進行高壓氧的治療與照護，一次可讓多人同時接受治療。患者可以放鬆地坐著，在密閉的高壓艙內經由軟面罩呼吸100％的純氧，能夠大大提升血液中的含氧量、活化細胞。

童綜合醫院為了讓患者都能有更好的照護，今年更引進三台單人高壓氧治療艙，建置了舒適且完善的治療空間，從醫師看診評估後，規劃個人的治療療程，並且由專業的技術人員進行操艙。治療有別於高壓氧多人艙，擁有獨立的隱私空間，無需面罩即可自然呼吸純氧，平躺方式讓醫護可觀察病人情況；每座單人艙前也都獨立配置一台電視，讓病人放鬆舒適的接受治療。

61歲沈姓病人在現場分享說，年輕時吃了20多年的檳榔，在17年前罹患了口腔癌第四期，手術後隔年就開始進行高壓氧治療，那時候是在多人艙治療，避免在進行放射治療後所產生的骨頭壞死現象出現，另外也減少出現口腔內傷口發炎狀況，治療了16年都控制的很好，最近有了單人艙就更加舒適了，這次住院已經接受17次高壓氧治療，每次做完精神都很好，並且避免產生放射治療後的副作用。

高壓氧中心主任黃沛生表示，關於一般傷口，氧氣會經由血液擴散至受傷組織並活化細胞，讓傷口慢慢癒合，嚴重傷燒以及問題傷口因為皮膚的保護功能受損，在血管受到影響的狀態下，氧氣無法傳達到患部，缺氧則會妨礙正常傷口癒合，增加感染機率，加速病菌繁殖。

病人在高壓艙裡可吸到平常空氣中8至15倍的氧氣，在濃度和壓力都增加的情況下，提高氧氣濃度能夠有效促進血管新生、活化受損部位組織，進而幫助傷口癒合。高壓氧除了提供糖尿病足、慢性潰瘍、蜂窩性組織炎、燒燙傷等問題傷口的相關療程，也可以避免癌症患者在進行放射治療時出現副作用，如放射線骨壞死或血管病變的產生，有效改善與預防放射線照射後的組織微循環傷害。

副院長吳肇鑫指出，對於急重症常發生的意外，過去高壓氧也常用於治療一氧化碳中毒的患者，可加速一氧化碳排除，避免組織缺氧及神經學後遺症的產生，近幾年來則逐漸應用在突發性耳聾、腦創傷和腦中風的病人，高壓氧治療搭配傳統的治療方式，有相輔相成的效果，也讓病人與家屬有更多的治療選擇。另外對於因應離岸風電等新興產業可能遇到的疾病，也可針對症狀提供即時及適當的處置，希望全面照顧到有需要的民眾。

總院長童敏哲表示，隨著現代人養生保養觀念提升、高齡化及癌症問題，高壓氧治療是一種趨勢，也可將高壓氧治療應用到美容手術之傷口癒合、牙科植牙及口腔手術、青光眼等疾病，在後疫情時代，童醫院的單人艙治療能提供量身打造與個人式的療程，安心防疫之虞，更能安心治療。