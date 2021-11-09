患者口咽癌合併頸部淋巴轉移的淋巴結，超音波的影像特徵具有：大小較大、形狀較圓、邊緣不規則、淋巴結內有局部壞死、淋巴結內的血流分布異常等特徵（紅框處黑影為癌轉移之淋巴結）。（台中市醫院提供／馮惠宜台中傳真）

40多歲何先生抽菸喝酒數十年了，因左側頸部有腫塊且隨時間變大而到醫院就診，醫師經局部檢查與鼻咽內視鏡檢查，都沒有發現明顯黏膜表面的腫塊，進一步安排頭頸部超音波配合細針抽吸檢查後，才發現腫塊是口咽癌轉移的淋巴結，也即時安排了診斷性的扁桃腺切除手術，何先生得知菸酒是危險因子，直呼「不敢再碰菸酒」。

衛生福利部台中醫院耳鼻喉科醫師陳世璽指出，這名患者抽菸喝酒數十年了，他自述，左側頸部上段有一個約兩公分的無壓痛腫塊，且隨時間變大，同時咽喉處有些許異物感。然而經局部檢查與鼻咽內視鏡檢查，都沒有發現明顯黏膜表面的腫塊，進一步安排頭頸部超音波配合細針抽吸檢查後，才發現腫塊原來是癌症轉移的淋巴結，進而左側扁桃腺內發現一個小於一公分的惡性腫瘤。

陳世璽說，頸部腫塊臨床診斷上會根據患者年齡、腫塊有無變大、腫塊位置、大小、質地軟硬、是否紅腫熱痛、是否可以移動、有無伴隨其他症狀等，配合其他局部理學檢查來綜合判斷。一般而言年齡大於40歲，腫塊體積較大且在數週到數月間持續增長、質地硬、無壓痛、不可移動，都是較有可能為惡性腫塊的特徵。

陳世璽表示，近年來，頭頸部超音波在耳鼻喉科有長足的發展，最常應用的範圍之一就是協助評估頸部腫塊。超音波不具輻射，檢查快速方便，對軟組織的影像解析甚至比電腦斷層要好。頭頸部的區域中除了顏面骨、喉部軟骨與氣管會阻擋超音波之外，大部分需要觀察的部位皆可利用超音波加以檢查。

超音波影像可以協助醫師更進一步的判斷腫塊的良惡性。以頸部淋巴結為例，體積較大、形狀較圓、邊緣不規則、淋巴結內有局部壞死、淋巴結內的血流分布異常等，都是惡性腫瘤的指標。而當有懷疑時，就可以使用超音波導引的細針穿刺，針對腫瘤抽取部分細胞來做病理檢驗。

陳世璽強調，菸、酒、檳榔是頭頸部腫瘤的高危險因子，患者壯年就罹口咽癌，幸好患者及早發現，在接受化療與放射線治療後，已無殘存癌細胞，目前定期在醫院追蹤中。患者確診後也努力戒菸、戒酒。

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