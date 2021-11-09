成大醫院爆出讓醫學系大二生代為主治醫師開刀做胸腔縫合的事件，校方澄清該生僅當第三助手，非代刀；北市聯醫中興院區主治醫師姜冠宇分享看法，他說大二生沒學過解剖學，更別說大五做實習醫師的才能做的第三、四助手，細數當助手工作內容，體諒團隊也是希望看見學生成長，直言該名學生「在未來，仍然會是個為大眾服務的好醫生」。

姜冠宇表示，該名醫學生在校方監督下參與胸腔外科手術的縫合，「縫合滿不滿意，交給病人與主治醫師自己評斷就好」，該名學生是大二，連大三解剖大體課程都未碰到，更別說大五當實習醫師時，才會擔任第三、四助手，一般來說實習時才會碰到人生第一台刀，而且主動工作頂多幫主刀老師拉勾，「光是要拉多少角度喬給老師好開刀，就很吃力了，因為經驗不夠，跟靠開刀吃飯的外科醫師自然不會有默契」。

北市聯醫中興院區主治醫師姜冠宇分享看法，細數當助手工作內容，體諒團隊也是希望看見學生成長，直言該名學生「在未來，仍然會是個為大眾服務的好醫生」。（翻攝自臉書）

姜冠宇說，實習醫師基本上為主刀老師拉勾、吸走血漬和電燒刀煙霧，以及協助輕壓出血點協助止血，再多一點協助幫忙拉住還沒綁的線固定傷口，「光是做到這些，其實就是實習醫師以上的層級了，這其實不簡單耶，你做得好，代表你已掌握主刀醫師的每一步驟」，以還未進入臨床的醫學生、皮膚組織概念不深，建議純粹觀摩就可以學習到很多，不一定需要親手操作。

姜冠宇說，此事就回歸醫學教育與倫理去處理，「我相信醫學教育上大家都是好心，該手術團隊也是希望看見學生成長，都是讓醫學生早點知道自己適合甚麼樣的領域來貢獻病人」，他說此事不應該再苛責當事人與校方，「我相信，這位當事人大二生，他在未來，仍然會是個為大眾服務的好醫生(師)」。