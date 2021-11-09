新北市政府消防局110年11月9日上午10時於滬尾消防分隊辦理有豐食品股份有限公司捐贈水域救災裝備器材及住宅用火災警報器捐贈儀式，由消防局副局長陳崇岳代表受贈。

有豐食品股份有限公司捐贈水域救災裝備器材及住宅用火災警報器捐贈儀式，由消防局副局長陳崇岳代表受贈。(新北消防局提供)

有豐食品股份有限公司(北海鱈魚香絲)於1977年1月成立，生產的北海鱈魚香絲廣為人知，陳國顏董事長同時為淡水區義勇消防隊顧問，因常見消防人員不畏風雨救災、為民水火般的犧牲奉獻及本府致力強化弱勢族群住宅安全，基於「取之於公眾，用之於公眾」信念，本次在鄭戴麗香議員積極協助下，義不容辭地捐贈水域救援裝備器材及住宅用火災警報器2000只予消防局，希望藉此有效提升消防工作執行效能，同時幫助弱勢免於火災危害，使市民遠離災害、保障平安。

有豐食品股份有限公司捐贈水域救災裝備器材及住宅用火災警報器捐贈儀式，由消防局副局長陳崇岳代表受贈。(新北消防局提供)

有豐食品股份有限公司捐贈水域救災裝備器材及住宅用火災警報器捐贈儀式，由消防局副局長陳崇岳代表受贈。(新北消防局提供)

消防局長黃德清表示：由衷感謝有豐食品股份有限公司陳國顏董事長及鄭戴麗香議員，為消防人員救災安全及市民居住安全的努力付出，本次所贈住警器將全數用於辦理弱勢民眾到府安裝服務，同時希望能藉此產生拋磚引玉的作用，期待有更多企業及公益團體能共襄盛舉，一同關心弱勢族群居住安全；最後也呼籲居住5樓以下老舊公寓、透天厝之市民朋友應自主安裝住警器，藉由火災初期偵測濃煙、高溫，發出警報的功能增加逃生機會，且住警器價格便宜、免配線、易安裝，為了守護心愛的家人，請盡速至網路及大賣場購買並安裝於家中每個空間，讓住家更安全、更安居。