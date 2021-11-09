康和證券（6016）9日表示，自結10月稅後盈餘3.2億元（單月每股稅後盈餘0.54元），為成立30多來之單月獲利歷史新高，主要是自營操作績效高；累計前10月稅後盈餘10.67億元，累計每股稅後盈餘1.79元。

康和證券指出，10月盤勢震盪較大，操作不易，但獲利表現亮眼，累計前10月稅後盈餘10.67億元，每股稅後盈餘1.79元，已逼近去年全年獲利水準（稅後盈餘10.89億元及每股稅後盈餘1.83元）。10月營收5.84億元，較去年同期1.6億元成長265％，累計前10月營收35.17億元，較去年同期25億元成長40.66％，經紀與自營收入都較去年同期增加。

另康和證在ESG上成效卓著，CSR報告書，不僅取得英國BSI國際認證，最近更甫獲「第14屆TCSA台灣企業永續獎之永續報告書」金融及保險業第二類銀獎殊榮，為少數獲獎之證券業。未來仍將持續強化公司治理、落實企業社會責任、提升金融資訊科技能力，協助客戶作出最完善的投資理財規劃。