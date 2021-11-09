元太10月營收22.06億元 寫下近八年來的單月高點 14:402021/11/09 工商 袁顥庭 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 在揚州廠復工之後元太（8069）全力拚出貨，10月營收衝上22.06億元，寫下近八年來的單月高點。 隨著揚州模組廠復工、以及第三季遞延訂單出貨帶動之下，元太10月合併營收衝上22.06億元，月增17.9％、年增38.2％，創下2013年12月、近八年以來的單月新高。累計今年前十個月的營收約150.89億元，相比去年同期增加18.8％。 10月營收－聯強站上336億創高 Q4續衝 價量助攻 台聚集團10月營收躍進報喜 #元太 #月營收 #寫下近 #單月高點 #復工 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《半導體》矽格10月營收寫同期高 前10月已締年度新猷 07:442021/11/09 財經 《電腦設備》10月營收登今年高 振樺電攻19月高價 11:082021/11/09 財經 永光、南寶、材料10月營收 月年雙增衝刺 13:022021/11/09 財經 《電腦設備》飛捷10月營收登逾3年高點 Q4動能看旺 10:512021/11/09 財經 《半導體》景碩前10月營收寫年度新高 Q4拚續締新猷 12:162021/11/09 財經 《電腦設備》融程電10月營收近半年低點 全年成長達陣仍樂觀 07:442021/11/09 財經 《通信網路》接軌離開沙盒實驗奏效 統振10月營收月增逾1成 11:592021/11/09 財經 欣興10月營收飆破百億 04:102021/11/09 財經要聞 《觀光股》瓦城10月營收雙升登同期高 強攻Q4聚餐商機 07:442021/11/09 財經 投顧：基本面強勁 長榮有望過7月高點223元 10:392021/11/09 財經 PC、non-PC業務齊揚 宏碁10月營收 七年同期高 04:102021/11/09 產業．科技 財經熱門新聞 台積電怕了這件事？員工公務手機可用LINE了 - 財經 550萬買房附車位賺翻？她車開進去崩潰 網嘆：買了就慘套 - 財經 無痛存退休金》最新退休指南公布： 想65歲退休得準備「這些錢」 - 財經 台積電優勢快沒了？專家爆晶片業驚人變化 - 財經 數位綁定5倍券加碼好康 抽出23幸運兒 最大獎gogoro - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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