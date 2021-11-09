在揚州廠復工之後元太（8069）全力拚出貨，10月營收衝上22.06億元，寫下近八年來的單月高點。

隨著揚州模組廠復工、以及第三季遞延訂單出貨帶動之下，元太10月合併營收衝上22.06億元，月增17.9％、年增38.2％，創下2013年12月、近八年以來的單月新高。累計今年前十個月的營收約150.89億元，相比去年同期增加18.8％。